Publication du rapport «Cybermenace : avis de tempête» - Institut Montaigne

30 nov. 2018

L'institut Montaigne a publié le 21 novembre 2018 son rapport «Cybermenace : avis de tempête». En tant que partenaire des entreprises à l'heure du numérique, le Groupe SGS France est fier d'avoir contribué à ce projet piloté par Marwan Lahoud, associé chez Tikehau Capital et membre du Comité directeur de l'Institut Montaigne.

« Partager nos visions des risques cyber, entre acteurs économiques grands ou petits, a fait naître des pistes originales et engageantes. Comme pour les catastrophes naturelles, la réactivité et l'entraide nous permettront d'être résilients. » Benoît Lemaire - Head of Cybersecurity, Groupe SGS France.

Le « Cyber ouragan » qui pourrait s'abattre sur la France voir sur plusieurs pays en même temps, nous met au défi de l'intégrer comme un risque systèmique. L'Institut Montaigne a travaillé avec les grands groupes industriels, les PME et ETI ainsi que les universités, pour comprendre la nature du risque et proposer des pistes de « Cyber résilience ».

De ces réflexions découle un besoin vital de coopération et de solidarité entre acteurs privés d'une part, et entre acteurs privés et publics d'autre part, afin d'anticiper et d'identifier ces attaques ainsi que de limiter leurs effets sur les systèmes d'information français.

Retrouvez l'intégralité du rapport et les recommandations de l'institut Montaigne en cliquant sur le lien ci-après :

Rapport « Cybermenace : avis de tempête », Institut Montaigne, 21 novembre 2018