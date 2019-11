SGS : ObjectifCode devient le nouveau partenaire majeur de la Team Esport Solary

26 nov. 2019

Le Groupe SGS France et Lagardère Sports, société de Lagardère Sports and Entertainment, sont fiers d'annoncer le partenariat unissant ObjectifCode, service dédié à l'examen du Code de la Route, à la team Esport SOLARY pour une durée d'un an.

ObjectifCode, est une plateforme interactive, créée par le Groupe SGS France en 2016. Elle offre aux candidats de la France et des DOM-TOM la possibilité de s'inscrire à l'examen du code de la route soit en candidat libre, soit via leur auto-école, d'un simple clic, sur le site www.objectifcode.sgs.com, pour seulement 30 euros (prix fixé par l'Etat).

Solary est une structure Esport, créée il y a 2 ans, regroupant des streamers évoluant sur plusieurs jeux comme Fortnite, League Of Legends, Hearthstone, Super Smash Bros, Trackmania ou encore FIFA. La marque propose également 3 WebTV 24h/24 7j/7 sur son site : SOLARY, SOLARYFORTNITE et SOLARYHS qui la place comme leader des WebTV en France.

En tant que partenaire majeur, ObjectifCode s'affichera sur le haut droit du maillot de la team Esport. Un dispositif d'activations complet principalement digital sera également mis en place.

En effet, deux tournois « Trackmania Solary Party » regroupant les meilleurs joueurs de ce jeu seront organisés dans les locaux de la marque à Tours et seront diffusés en live streaming sur leurs Web TV avec une visibilité majeure consacrée à ObjectifCode sur les évènements.

En 2020, 6 émissions live retraçant l'accompagnement d'ObjectifCode dans le passage du code et du permis de conduire de 6 joueurs de l'équipe seront créées et diffusées sur les WebTV Solary. De plus, un jeu concours sera organisé sur les réseaux sociaux d'ObjectifCode afin de permettre à quelques privilégiés de participer aux 24h Stud'kart dans un kart Solary et de se confronter notamment aux membres de leur équipe Esport préférée.

Sébastien Danvel, Directeur du programme ObjectifCode, Groupe SGS France :« Nous sommes heureux de pouvoir suivre cette jeune équipe, qui rayonne sur la scène nationale et internationale. Solary partage nos valeurs, avec des joueurs soudés et aux profils atypiques » « Nous sommes fiers d'accompagner ces jeunes, qui représentent la société d'aujourd'hui et de demain. Ils ont su s'émanciper et prendre leur liberté, et c'est ce que l'on souhaite communiquer à travers notre service. Offrir aux jeunes la possibilité de prendre leur envol grâce au permis conduire. »

Laurent Moretti, Directeur général, Lagardère Sports :« Nous sommes heureux d'avoir associé ObjectifCode à la team Esport Solary. Ce nouveau partenariat permettra à ObjectifCode d'augmenter sa notoriété et sa visibilité tout en mettant en valeur la réussite chez les jeunes. L'Esport est, aujourd'hui, un secteur en pleine croissance et une véritable opportunité pour les marques afin de toucher de nouvelles cibles. »

Sakor ROS, Président de Solary : « Nous sommes très heureux de la confiance que nous accorde ObjectifCode dans sa communication vers une cible jeune. Quand ils nous ont expliqué leurs services, la collaboration nous a tout de suite paru évidente. Nous sommes convaincus de la pertinence de ce partenariat, tellement convaincus que certains d'entre nous ont déjà prévu de passer le permis cette année et forcément leurs codes chez ObjectifCode ! »

A propos de Lagardère Sports

Lagardère Sports est une agence leader du marketing sportif, forte d'un réseau mondial d'experts locaux, qui s'attachent à offrir des solutions innovantes à ses clients. Le Sport a ce pouvoir particulier de créer des émotions et de faire naître des passions, sources d'enrichissement personnel, de partage et d'expériences collectives intenses. Chez Lagardère Sports, nous dédions notre passion et notre expertise à nos clients en leur offrant un accès privilégié aux opportunités infinies du sport. Lagardère Sports est une société de Lagardère Sports and Entertainment, avec plus de 1700 employés dans le monde et une histoire débutée il y a plus de 50 ans.

A propos de SGS France

SGS est le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification. Reconnue comme la référence en termes de qualité et d'intégrité, SGS emploie 97 000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde. En France, SGS compte aujourd'hui 2 800 personnes réparties dans plus de 120 bureaux et centres de contrôles, et 33 laboratoires. Nos services se déclinent tout au long des chaînes d'approvisionnement et concernent de nombreux secteurs tels que les produits agricoles et agro-alimentaires, la pharmacie, la cosmétique, les biens de consommation, les transports, l'énergie, la chimie, l'environnement, les services industriels, …

Par ailleurs en France, SGS est un acteur majeur de la sécurité routière. Avec les réseaux SÉCURITEST et AUTO SÉCURITÉ FRANCE, SGS est le n°1 du contrôle technique automobile, avec près de 2 000 centres de contrôle. SGS France est également agréé par le Ministère, depuis le 23 mai 2016, pour faire passer l'examen du Code de la route sur tout le territoire et dans les DOM-TOM dans plus de 500 centres. Avec ObjectifCode, SGS offre aux candidats de la France entière la possibilité de s'inscrire soit en candidat libre, soit via leur auto-école via sa plateforme interactive www.objectifcode.sgs.com



