SGS : PCA Côte d'Ivoire - La Liste des Produits dévoilée

SGS a été mandaté par le gouvernement ivoirien afin de certifier la conformité des expéditions à destination de la Côte d'Ivoire.

Le programme est en vigueur depuis le 16 juillet 2018 (date de B/L).

Retrouvez ci-dessous les catégories de produits soumises au programme :

Produits alimentaires Produits électriques, électroniques ou d'énergies renouvelables Produits cosmétiques et d'hygiène corporelle Matériaux de construction Emballages Pièces de rechange et accessoires automobiles et lubrifiants Machines Equipements sous pression Equipements de protection individuelle Autres produits touchant à la santé, à la sécurité et à l'environnement Textiles Chaussures Jouets

Pour plus de précisions, consultez la liste des codes douaniers soumis au programme.

Rapidité, facilité et efficacité, gagnez du temps avec l'inspection à distance.

Ce nouveau mode d'inspection permet à nos clients de gagner en temps et en efficacité sur la réalisation de leurs inspections. Elles ne nécessitent plus la présence des inspecteurs SGS sur site. Ce nouveau service s'inscrit dans notre volonté de réactivité et facilitation du processus de certification. Pour plus de détails, cliquez ici.

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 41 24 87 44 ou par mail à fr.pca@sgs.com pour échanger et préparer l'ensemble de vos projets vers la Côte d'Ivoire.