SGS: Peter Kalantzis prend le poste de président à la place de Sergio Marchionne

Genève (awp/afp) - Atteint dans sa santé, Sergio Marchionne, le patron du groupe Fiat Chrysler et qui a dû céder son poste, doit aussi abandonner la présidence du conseil d'administration du groupe de certification et d'inspection genevois SGS. Son départ de la présidence intervient avec effet immédiat et c'est Peter Kalantzis qui le remplace, a indiqué SGS dimanche dans un communiqué.

M. Kalantzis reprend avec effet immédiat et jusqu'à la prochaine assemblée générale la fonction de président en exercice. Il est membre du conseil d'administration de SGS depuis 2009 et occupe aussi divers autres mandats d'administrateur et est également actif en tant que conseiller indépendant.

Le conseil d'administration se dit profondément touché par l'état de santé de M. Marchionne qui lui empêche d'assumer sa fonction de président du conseil. Il exprime ses pensées à l'égard de ce dernier et de sa famille.

La veille, Fiat Chrysler (FCA) a annoncé que, gravement malade, le ténor de l'industrie automobile italienne Sergio Marchionne cédait sa place aux commandes de FCA et Ferrari, qui ont respectivement désigné les patrons de Jeep, Mike Manley, et de Philip Morris, Louis Carey Camilleri, pour lui succéder.

M. Marchionne était également président de CNH Industrial et sera remplacé par la Britannique Suzanne Wood, a annoncé ce dernier des trois groupes contrôlés par la famille Agnelli.

Dans un communiqué, FCA annonce "avec un profond chagrin que durant la semaine, M. Marchionne a souffert de complications inattendues alors qu'il se remettait après une opération, qui ont sérieusement empiré ces dernières heures. Par conséquent, M. Marchionne ne pourra pas reprendre le travail".

rp