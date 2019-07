SGS a stagné au permier semestre 2019

Zurich (awp) - L'inspecteur et certificateur de marchandises et infrastructures SGS a vu ses recettes comme sa rentabilité pratiquement stagner sur le premier semestre 2019. La multinationale genevoise revendique néanmoins une croissance organique de 3,5% à taux de changes constants, générant un chiffre d'affaires de 3,34 milliards de francs suisses.

L'excédent d'exploitation ajusté des amortissements et éléments non récurrents a grappillé 1,7% à 489 millions de francs suisses, moyennant une marge afférente stable de 14,6%, détaille le compte-rendu intermédiaire publié jeudi.

Les analystes consultés par AWP anticipaient en moyenne une croissance organique de 3,9%, pour un chiffre d'affaires de 3,40 milliards de francs suisses. L'excédent ajusté était attendu à 502 millions et la marge correspondante à 14,8%.

La société de la Place des Alpes confirme néanmoins ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice en cours comme pour le suivant. Des mesures d'optimisation ont été adoptées sur la première moitié de l'année, qui devront être déployées sur la seconde.

