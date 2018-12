SGS : agrandit son laboratoire de bioanalyse à Poitiers

11 déc. 2018

SGS, leader dans le domaine de l'analyse a annoncé qu'il investit 3.5 millions d'euros dans un projet d'extension et de rénovation de son laboratoire de bioanalyse implanté à Poitiers afin d'augmenter de 50% sa capacité avant 2020.

La première phase du projet est opérationnelle depuis novembre 2018, avec un nouveau laboratoire d'immunoanalyse de 150 m², équipé de 8 appareils (MSD, ELISA, Luminex, Ella) et avec la capacité d'accueillir 20 techniciens de laboratoire. La deuxième phase de l'extension verra la construction d'un nouveau bâtiment de 800 m², dédié au stockage des échantillons biologiques au rez-de-chaussée et à l'aménagement d'un espace bureau au premier étage. Les laboratoires existants seront totalement rénovés. Ce grand chantier de rénovation sera accompagné de la mise en place de nouvelles technologies digitales (cahier électronique de laboratoire (notebook), système électronique de gestion des documents et de la qualité des installations).

Les effectifs ont augmenté de plus de 25 % au cours des deux dernières années et le recrutement est voué à continuer, voire à s'accélérer au cours de l'année 2019.

« Cet investissement majeur dans l'équipement, les installations et le personnel qualifié augmentera significativement les capacités du laboratoire afin de correspondre à la demande croissante du marché et permettra de raccourcir les délais d'obtention des résultats pour nos clients de l'industrie pharmaceutique » commente Alain Renoux Directeur du Laboratoire. En ajoutant « SGS Life Sciences a pour objectif d'être présent sur le marché international avec un centre d'excellence en Bioanalyse à Poitiers et c'est par l'investissement tant dans les installations de pointe que dans le personnel qualifié que nous pourrons atteindre cet objectif ambitieux. »

Le laboratoire SGS de Poitiers offre actuellement une gamme complète de services bioanalytiques incluant la spectrométrie de masse, l'immunoanalyse et la biologie cellulaire. L'extension du site suit les annonces récentes du groupe concernant ses laboratoires de Lincolnshire, Genève et Mississauga et son futur laboratoire de bioanalyse à Shangaï.

Grâce à ses 18 laboratoires SGS Life Sciences optimise son réseau international pour offrir des solutions complètes aux grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. En plus de ces activités de laboratoire pour le marché biopharmaceutique. SGS réalise également des études cliniques de la phase I à IV, le traitement des données, la simulation et modélisation de données pharmacocinétiques ainsi que du conseil en affaires réglementaires et en pharmacovigilance.

Pour plus d'informations, vouspouvez contacter :

Anne Chauveau / Karine Bonnifet

SGS France

90 Avenue des Hauts de la Chaume

86281 Saint-Benoit cedex - France

t : 05 49 57 04 04