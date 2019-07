SGS : consensus manqué au 1er semestre

18/07/2019 | 10:09

SGS recule de 3,2% à Zurich, après la publication d'un profit opérationnel ajusté de 489 millions de francs suisses pour le premier semestre, en hausse de 5,4% à taux de changes constants, mais inférieur à un consensus qui était d'un plus de 500 millions.



Toujours hors effets de changes, le fournisseur suisse de services de certification a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 20 points de base à 14,6%, pour des revenus en croissance de 3,9% à 3,3 milliards de francs.



'Les résultats de premier semestre, couplés aux mesures d'optimisation structurelle qui seront mises en oeuvre au second semestre, soutiennent les objectifs 2019 et les perspectives 2020 du groupe, qui sont confirmées', ajoute-t-il.



