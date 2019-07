SGS : en léger repli sur des propos d'analyste

10/07/2019 | 14:16

SGS cède 0,8% à Zurich, sur fond de propos d'Oddo BHF qui reste à 'alléger' avec un objectif de cours abaissé de 2.450 à 2.350 francs suisses sur le titre du groupe helvétique de services d'inspection et de certification.



'Avec la cession de PSC, le groupe tient sa promesse de céder près de 5% de son CA cette année, mais l'impact positif sur la marge est limité et n'enraie pas le momentum négatif de révision des BPA', estime ainsi l'analyste en charge du dossier.



