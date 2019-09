SGS nomme Steven Thys à la tête des opérations cliniques globales

Zurich(awp) - Le spécialiste de l'inspection et de la certification de marchandises SGS a nommé Steven Thys comme directeur des opérations cliniques globales. Basé à Malines en Belgique, il sera responsable de tous les centres d'essais cliniques SGS en Europe et en Amérique du Nord. "assurant des solutions et la livraison optimale des essais que la société réalise pour le compte de ses clients", selon un communiqué paru mardi.

M. Thys dispose de 18 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et a notamment occupé plusieurs postes au sein du groupe français Servier.

