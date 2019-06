SGS : pénalisé par une dégradation d'analyste

19/06/2019 | 13:28

SGS recule de 1,6% à Zurich, pénalisé par une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'achat' à 'alléger' avec un objectif de cours de 2450 francs suisses, dans une note consacrée aux valeurs européennes du secteur de l'inspection et de la certification.



'Le secteur est cher, reflétant à raison son caractère défensif, mais nous voyons encore un potentiel de rerating chez Applus et Bureau Veritas', estime l'analyste, qui conseille ces deux titres à 'achat' avec des objectifs de cours respectifs de 14,5 et 25 euros.



Oddo BHF se déclare davantage convaincu de la résilience d'Intertek pour lequel il relève son opinion de 'alléger' à 'neutre' avec un objectif de cours de 5500 pence, mais moins confiant dans les attentes sur SGS.



