Zurich (awp) - Le spécialiste de l'inspection et de la vérification SGS va publier mardi 21 juillet ses résultats au premier semestre 2020. Sept analystes ont contribué au consensus AWP:

S1 2020E (en mio CHF) consensus AWP S1 2019A chiffre d'affaires 2'719 3'341 croissance organique(%) -10,1 3,5 Ebit ajusté 310 489 Marge Ebit ajustée (%) 11,4 14,6

FOCUS: Au vu de l'impact significatif de la crise du Covid-19 sur les revenus et la rentabilité du groupe genevois, les perspectives pour l'année fiscale en cours sont particulièrement intéressantes. Et ce malgré des ventes semestrielles - effets de change et de désinvestissement compris - de 15 à 25% inférieures à celles de l'année précédente. Une partie de ces ventes devrait pourtant être rattrapée puisque plusieurs des tests effectués par SGS sont obligatoires.

OBJECTIFS: SGS se trouvait en pleine "transformation stratégique" lorsque la pandémie a frappé le marché chinois, puis s'est étendue au niveau mondial. D'une part, le groupe a cédé des secteurs d'activités à rentabilité trop faible et d'autre part, il a lancé un programme de réduction des coûts. Celui-ci devrait permettre de réduire les coûts récurrents de 90 millions de francs suisses et devrait être achevé d'ici à la fin de l'année 2020.

La multinationale genevoise a cherché à faire passer sa marge d'exploitation au-dessus du seuil de 17% dès cette année. En 2019, cette marge était de 16,1% et en 2018 de 15,6%. Quant aux nouveaux objectifs financiers à moyen terme, ils ne seront probablement pas connus avant 2021 puisque la journée des investisseurs en novembre a été reportée à l'année prochaine.

POUR MÉMOIRE: Si la dynamique de croissance en 2019 de l'entreprise genevoise s'est émoussée, sa rentabilité s'est améliorée. En février, le directeur général Frankie Ng avait déclaré que le programme de réduction des coûts était en bonne voie. Les actionnaires en ont profité grâce à un dividende plus élevé et à un programme de rachats d'action réalisé dans la première moitié du mois de mars.

Le départ de la famille von Finck de l'actionnariat en février avait entre-temps provoqué des remous. La famille d'industriels allemands avait vendu d'un seul coup 12,7% du capital-actions de SGS, réduisant sa participation en-dessous du seuil de 3%. Cela faisait un quart de siècle que les von Finck faisaient partie des principaux actionnaires du groupe.

Calvin Grieder occupe depuis fin mars le poste de président du conseil d'administration.

En pleine crise de coronavirus, l'expert mondial de l'inspection et de l'analyse a communiqué à plusieurs reprises sa position de partenaire dans la recherche médicale, en particulier dans celle de vaccins et de principes actifs.

COURS DE L'ACTION: le titre SGS a commencé l'année le vent en poupe: après un bond de plus de 20% en 2019, il avait encore gagné 9% au 28 janvier de cette année, jour de la publication des résultats. Le groupe genevois avait atteint un record de 2876 francs suisses. Depuis, la sortie soudaine de la famille von Finck puis la crise du Covid-19 ont mis l'action sous forte pression. A environ 2430 francs suisses, elle est actuellement inférieure d'environ 9% au prix du début de l'année et a donc réalisé une performance plus faible que le SMI.

ab/jr/nj/al