SGS : Accor confie à SGS l'audit de conformité de ses protocoles sanitaires en Europe du Sud

02 juil. 2020

Accor, premier groupe hôtelier en Europe, s'est associé à SGS, leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification, pour garantir la sécurité et le bien-être de ses clients en Espagne, au Portugal, en Italie et en Grèce en mettant en place des mesures de nettoyage supplémentaires dans ses hôtels.

L'accord stipule que lorsque les hôtels auront appliqué les nouveaux protocoles, ils seront vérifiés et audités par des experts SGS avant d'obtenir le label ALLSAFE. Les premières visites d'inspecteurs SGS dans les hôtels Accor d'Europe du Sud démarreront le 20 juin.

Axé sur le maintien de normes sanitaires élevées, le projet est divisé en trois étapes :

définition des bonnes pratiques et incorporation des réglementations et recommandations locales ;

élaboration d'un guide de référence par Accor ;

création d'un certificat externe prouvant la stricte application des pratiques.

' Avec SGS, qui possède l'un des plus grands réseaux d'experts en santé et sécurité au monde, nous travaillerons à faire de notre priorité N°1 une réalité à l'heure actuelle : faire des hôtels Accor d'Europe du Sud des lieux où la sécurité est maximale pour nos employés et notre clientèle ', a déclaré Cristina Ramos, vice-présidente des opérations chez Accor pour l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce et Malte. 'Grâce à ce travail conjoint avec SGS, nous allons au-delà des bonnes intentions et, pour garantir les engagements pris en matière de santé et de sécurité, nous n'accorderons le label ALLSAFE qu'aux hôtels ayant obtenu cette certification externe ', précise Cristina Ramos.

'En tant que grand voyageur, j'apprécie de me sentir autant en sécurité dans un hôtel que chez moi. Travailler en partenariat avec le groupe Accor Europe du Sud sur le programme « ALLSAFE Seal » apporte cette valeur ajoutée, et la confiance de séjourner dans un hôtel qui se soucie autant de ses convives que SGS pour ses clients. Avec un personnel de terrain professionnel dédié, nous sommes en mesure d'évaluer rapidement la conformité d'un hôtel en nous assurant qu'il répond aux normes élevées établies par Accor en matière de santé et de sécurité ', a déclaré Peter Possemiers, vice-président exécutif de SGS Environment, Health and Safety.

Les aspects qui seront couverts par les inspections SGS comprennent la vérification du nettoyage et de la désinfection, l'analyse des déchets et la sécurité de l'eau, la qualité de l'air intérieur, la sécurité des employés, les services d'intervention d'urgence et la planification de la continuité à long terme de l'initiative.

Pour favoriser le retour des voyageurs dans les meilleures conditions et conformément aux codes de transparence du groupe, il sera possible de vérifier quels hôtels ont obtenu la certification sur le site internet de chaque établissement. Pour faciliter la vérification en temps réel, un QR code sera fourni à tous les hôtels répondant à toutes les exigences.

A PROPOS D'ACCOR

Accor est un leader mondial de l'hôtellerie qui propose des expériences uniques et significatives dans 5 000 hôtels, complexes et résidences répartis dans 110 pays. Avec un portefeuille de marques inégalé allant du luxe à l'économique, Accor propose un savoir-faire hôtelier depuis plus de 50 ans.

Au-delà de l'hébergement, Accor propose à ses clients de nouvelles manières de vivre, de travailler et de se divertir, qui associent restauration, vie nocturne, bien-être et coworking. Les clients ont accès à l'un des programmes de fidélité hôteliers les plus attractifs au monde.

Accor est profondément engagé dans la création de valeur durable et joue un rôle actif en redonnant à la planète et à la communauté. Le programme Planète 21 - Agir ici s'emploie ainsi à agir pour une 'hospitalité positive' afin de garantir à leur clientèle des produits et services de qualité, tandis que le fonds de dotation Accor Solidarité lutte contre l'exclusion sociale et économique des plus défavorisés grâce à l'engagement des collaborateurs aux côtés d'ONG et associations locales.

A PROPOS DE SGS

SGS est le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification. Reconnue comme la référence en termes de qualité et d'intégrité, SGS emploie 97 000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde. En France, SGS compte aujourd'hui 2 800 personnes réparties dans plus de 120 bureaux et centres de contrôles, et 33 laboratoires.