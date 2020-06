SGS assistera un laboratoire pour un vaccin contre le coronavirus

Genève (awp) - Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification SGS va épauler Reithera dans le développement d'un vaccin contre le coronavirus. Une équipe de spécialistes en virologie et en biologie moléculaire vont assister le laboratoire italien pour les tests de sécurité microbiologique, notamment. Les détails financiers ne sont divulgués.

Les prestations seront fournies par le centre de SGS à Glasgow, en Ecosse, dont les capacités ont été renforcées récemment, indique mercredi le géant genevois. Ce site est équipé pour des tests rapides et à grande échelle sur des banques de cellules pour vaccins, des thérapies géniques et cellulaires, des anticorps monoclonaux et d'autres médicaments biologiques.

Reithera travaille avec ses partenaires allemand Leukocare et belge Univercells pour le développement de ce vaccin à vecteur viral. Le candidat est déjà passé par les études de phase I et II, pour lesquelles il a présenté de bons résultats en termes de sécurité et d'activité immunogène, explique le communiqué.

