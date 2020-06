SGS reprend le français CTA Gallet, pour un montant non dévoilé

Genève (awp) - Le géant de la surveillance et de la certification SGS poursuit ses emplettes. Il a annoncé mardi l'acquisition, pour un montant non dévoilé, de l'entreprise française CTA Gallet, basée à Bourges.

En mains privées, CTA Gallet exploite 18 centres d'inspection des véhicules dans la région. Elle emploie 26 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 2,6 millions d'euros en 2019. Dans le sillage de cette acquisition, SGS détient désormais 66 centres d'inspection de véhicules en France, avec 175 salariés et plus de 345'000 inspections par année.

