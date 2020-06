Coronavirus: Eli Lilly dit pouvoir disposer d'un traitement d'ici septembre 0 10/06/2020 | 22:46 Envoyer par e-mail :

Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly pourrait avoir un médicament spécifiquement conçu pour traiter le COVID-19 autorisé à être utilisé dès septembre si tout se déroule comme prévu pour l'une des deux thérapies à base d'anticorps qu'il teste actuellement, a déclaré son responsable scientifique à Reuters mercredi. Le groupe réalise également des études pré-cliniques sur un troisième thérapie à base d'anticorps contre la maladie liée au nouveau coronavirus qui pourrait débuter des essais cliniques sur l'homme dans les prochaines semaines, a ajouté Daniel Skovronsky dans un entretien. Ces traitements appartiennent à la classe des médicaments appelés anticorps monoclonaux, largement utilisés pour traiter le cancer, l'arthrite rhumatoïde et de nombreuses autres affections. Selon Daniel Skovronsky, ces thérapies pourraient être plus utiles qu'un vaccin dans le cadre d'une utilisation généralisée comme traitement contre le COVID-19 si elles s'avèrent efficaces. Elles pourraient également être utilisées à titre préventif contre la maladie. "Pour l'indication du traitement, en particulier, cela pourrait aller assez vite", a-t-il déclaré à Reuters. "Si en août ou septembre, nous constatons que les personnes qui ont été traitées ne progressent pas vers l'hospitalisation, cela constituerait une donnée importante et pourrait conduire à l'autorisation d'utilisation en urgence". "Cela vous place donc dans la période de l'automne : septembre, octobre, novembre n'est pas déraisonnable", a-t-il dit. Les vaccins actuellement développés et testés ne seront probablement pas prêts avant la fin de l'année au plus tôt. Au début du mois, Eli Lilly a annoncé avoir commencé à tester deux traitements d'anticorps distincts chez les patients atteints de COVID-19. L'un, actuellement désigné LY-CoV555, est développé en partenariat avec la société biotechnologique canadienne AbCellera. L'autre, JS016, est développé en collaboration avec le fabricant chinois de médicaments Shanghai Junshi Biosciences. Tous deux fonctionnent en bloquant une partie de la protéine du virus qu'il utilise pour pénétrer dans les cellules humaines et se répliquer. Le troisième anticorps candidat au traitement de Lilly agit sur une partie différente du virus et sera très probablement testé en combinaison avec l'un ou les deux autres, a expliqué Daniel Skovronsky. (Michael Erman et Carl O'Donnell, Blandine Hénault pour la version française)