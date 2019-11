Sharp confirme ses prévisions annuelles après de solides résultats

Tokyo (awp/afp) - Le groupe japonais d'électronique Sharp, connu notamment à l'étranger pour ses écrans plats LCD, a confirmé vendredi ses prévisions 2019/20 au vu de résultats plutôt encourageants au deuxième trimestre, malgré un nouveau fort repli de son bénéfice net.

De juillet à fin septembre, le bénéfice net du groupe a en effet chuté de 31,6% à 14,8 milliards de yens (environ 123 millions d'euros au cours actuel).

En revanche son bénéfice opérationnel a légèrement progressé (+0,6%) à 22,3 milliards de yens et ses ventes encore davantage (+1,8% à 605,6 milliards de yens).

Majoritairement contrôlé par le groupe taïwanais Hon Hai/Foxconn qui l'avait sauvé de la faillite en 2016, Sharp estime avoir plutôt bien résisté à "un environnement de marché toujours difficile, dont les frictions commerciales prolongées entre les Etats-Unis et la Chine", selon une présentation de ses résultats publiée en ligne.

Tous ses résultats se sont améliorés par rapport au premier trimestre, a en outre souligné le groupe, qui sur l'ensemble du semestre écoulé a amélioré ses performances dans ses divisions "Smart Life" (produits électroménagers et capteurs d'image et "ICT" (télécommunications mobiles), tandis que ses activités dans les écrans sont plus en difficulté.

Sharp a notamment profité au Japon d'une hausse des ventes de produits électroniques ces derniers mois avant l'entrée en vigueur d'un relèvement de la TVA dans le pays, passée de 8% à 10% depuis le 1er octobre.

Malgré une baisse attendue des achats de biens durables au Japon après le relèvement de cette taxe sur la consommation, Sharp a confirmé ses prévisions pour l'exercice en cours.

Pour 2019/20 il vise toujours un bénéfice net de 80 milliards de yens (+7,8% sur un an), un bénéfice opérationnel de 100 milliards de yens (+18,8% sur un an) et des ventes en hausse de 10,4% sur un an à 2.650 milliards de yens.

