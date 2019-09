Bénéfice net semestriel en chute pour SHL Telemedicine

Zurich (awp) - SHL Telemedicine a vécu une première partie d'année 2019 difficile. Affichant des revenus en léger repli, le spécialiste israélien de la télémédecine coté à la Bourse suisse a vu son bénéfice net chuter au premier semestre, passant en l'espace d'un an de 8,7 à 4 millions de dollars (autant en francs suisses).

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a pour sa part plongé de manière plus prononcée, dégringolant de 10,3 à 4,2 millions de dollars, annonce jeudi SHL Telemedicine. Quant au chiffre d'affaires, il s'est contracté à 21,8 millions, contre 29 millions à fin juin 2018. A taux de change constants, les revenus se sont inscrits à 19,8 millions, contre 19,2 millions un an auparavant.

"La société a continué d'afficher une solide performance financière au cours du premier semestre de 2019, avec une croissance des produits d'exploitation de base et de la rentabilité. Les résultats continuent de démontrer l'efficacité de nos programmes et la valeur qu'ils apportent à nos clients et à nos patients", a déclaré le patron du groupe Yoav Rubinstein, cité dans le communiqué.

SHL Telemedicine entend continuer à explorer les moyens d'enrichir son portefeuille de services avec de nouvelles technologies et d'accroître sa présence mondiale. Fin août, l'entreprise israélienne a annoncé vouloir racheter la firme néerlandaise Kadima BV, active, via 24Care Inkoop BV, dans la surveillance des arythmies cardiaques. Une déclaration d'intention en vue d'une prise de participation de 51% dans Kadima a été signée.

Kadima BV représente un chiffre d'affaires annuel de 3 à 4 millions d'euros. La transaction doit être bouclée à la fin de l'année. L'opération s'accompagne d'une option pour le rachat, dans un délai de 24 mois, des 49% restants.

