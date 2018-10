SHL: la Finma a levé la suspension des droits de vote d'actionnaires

Zurich (awp) - La bataille autour de la société de télémédecine SHL connaît une nouvelle étape. Les gros actionnaires chinois de la société israélienne cotée sur SIX ont, provisoirement, obtenu la levée de la suspension de leurs droits de vote ordonnée à l'époque par la Commission des reprises (Copa). L'autorité de surveillance des marchés financiers Finma a pris cette décision suite à une plainte de ces actionnaires.

Selon un communiqué de mardi soir, la Finma a accordé l'effet suspensif que la Copa avait refusé d'accorder aux actionnaires. Cela vaut pour la durée de la procédure en cours et ne constitue pas une décision définitive.

Cette décision de la Finma pourrait avoir un effet sur un autre groupe d'actionnaires de SHL, Nehama and Yoram Alroy Investment Ltd. Cette société voulait mettre à profit la suspension des droits de vote des actionnaires chinois pour éjecter les administrateurs Yi He, Cailong Su, Xuewen Wu, Yuan-Hsun Lo, Yirong Qian et Hava Shechter.

Ces administrateurs auraient dû être remplacés par Elon Shalev, Erez Alroy, Yariv Alroy et Erez Nachtomy lors de l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 18 octobre. Ces personnes font partie du cercle de la famille fondatrice Alroy et de la famille Shalev, liées par un contrat d'actionnaires.

Le groupe des actionnaires chinois comprend Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management Ltd, Xiang Xu, Kun Shen et Mengke Cai.

La Copa avait en reçu en août 2017 une plainte déposée par les actionnaires Nehama et Yoram Alroy Investment ainsi qu'Elon Shalev. Les plaignants exigeaient la soumission d'une offre publique d'achat obligatoire sur la société, considérant que les actionnaires chinois agissaient de concert.

Le 29 juillet dernier, les deux principaux actionnaires de SHL, la Chinoise Cai Mengke (29,85% des droits de vote) et la Hongkongaise Kun Shen (25,02%), avaient conclu un accord visant à constituer un groupe disposant d'une majorité absolue.

Au début du mois de septembre, SHL informait que la société Nehama and Yoram Alroy Investment allaient demander un remaniement en profondeur du conseil d'administration lors de l'assemblée extraordinaire du 18 octobre.

