SHL: la Finma a rejeté la plainte d'actionnaires sur la suspension des droits

Zurich (awp) - Le comité des reprises et de la responsabilité de l'état de l'autorité de surveillance des marchés financiers Finma a rejeté une plainte de gros actionnaires chinois de SHL contre la suspension de leurs droits de vote par la Commission des reprises (Copa), a indiqué la Finma samedi.

Le 1er septembre dernier, la Copa avait suspendu les droits de vote du groupe d'actionnaires car, malgré deux prolongations de délai, il l'avait pas transmis aux autres actionnaires l'offre obligatoire de rachat exigée. La suspension avait été levée début octobre par la Finma durant le temps de la procédure et jusqu'à la décision.

L'obligation d'une offre de rachat avait été décrétée en août 2017. Les investisseurs chinois devaient offrir au moins 8,70 francs suisses par action SHL aux autres actionnaires. Auparavant, ces investisseurs avaient pas à pas augmenté leur influence au sein de la société israélienne, cotée à la Bourse suisse SIX. Ils se défendaient toutefois contre le reproche selon lequel ils agissaient comme actionnaire contrôlant la société. Sur demande et après plainte de l'actionnaire israélien et fondateur de la société Yoram Alroy, la Copa avait ouvert une enquête.

Le groupe d'actionnaires chinois comprend Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management Ltd, Xiang Xu, Kun Shen et Mengke Cai.

gab/rp