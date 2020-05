Shopify : annonce le lancement de nouveaux produits et mises à jour majeures pour soutenir ses marchands, dont Shopify Balance et Shop Pay Installments

Plus de 100 000 participants du monde entier ont pu assister au premier événement virtuel de l'entreprise et ainsi découvrir les innovations de Shopify en matière de livraison, de finance et de retail.

Aujourd'hui, Shopify Inc. (NYSE:SHOP)(TSX:SHOP) - entreprise de commerce dont la technologie permet de lancer, gérer et développer son activité en ligne - a annoncé le lancement de nouveaux produits et mises à jour au cours de Reunite, premier événement virtuel de la marque, qui a rassemblé plus de 100 000 participants de l’écosystème Shopify. Le thème principal de cette conférence a porté sur l’apport technologique comme soutien aux commerçants et facteur de pérennité pour leur business dans un monde marqué par la crise du COVID-19. L'événement, également ouvert aux partenaires de Shopify et au public, a couvert les dernières innovations et nouveautés produits dans des domaines tels que la finance, le retail et la livraison.

Lancement de Shopify Balance : un compte bancaire pour les entreprises et entrepreneures indépendants

« Nous vivons une époque sans précédent qui sera l'un des chapitres les plus éprouvants de notre vie. Mais les entrepreneurs ont l’habitude de tirer le meilleur parti de ce qu'ils ont. Ils sont capables de déceler des opportunités quand tout le monde désespère. », rappelle Tobi Lütke, CEO de Shopify. « En ce moment, nous consacrons tout notre temps à aider le plus grand nombre de petites entreprises à survivre à cette situation. Nous avons cherché dans nos feuilles de route toutes les innovations qui pourraient être utiles en ce moment à nos commerçants, pour les rendre disponibles le plus vite possible ».

Qu'il s'agisse d'aider les commerçants à gérer la trésorerie de leur magasin, d'offrir des options de livraison locale sans effort ou de créer des nouvelles façons de générer des revenus en caisse, les produits et mises à jour annoncés pendant Reunite aideront les commerçants à naviguer dans un paysage économique et commercial en perpétuelle évolution et à mieux anticiper leur avenir.

Shopify Balance : un compte bancaire pour les entreprises et entrepreneures indépendants

La plupart des produits bancaires actuels sont conçus du point de vue d'une institution financière traditionnelle et destinés aux grandes entreprises déjà établies. Ils ne sont pas conçus pour répondre aux besoins d'entreprises indépendantes, notamment les plus petites, et ne sont pas aussi souples qu'ils devraient l'être.

Shopify a également constaté que deux commerçants sur cinq utilisent actuellement leurs comptes bancaires personnels et leurs cartes bancaires professionnelles, ce qui signifie qu'ils mélangent leurs finances personnelles et commerciales. Une complexité supplémentaire dans l’évaluation de la santé financière d’une entreprise.

Shopify Balance contribuera à combler ce fossé en donnant aux commerçants l'accès à des produits financiers essentiels pour lancer, gérer et développer leur activité :

Compte Solde Shopify : un guichet unique au sein de la solution Shopify où les commerçants peuvent obtenir un aperçu clair des flux de trésorerie, payer leurs factures, suivre leurs dépenses et prendre des décisions sur l’avenir de leur entreprise.

: un guichet unique au sein de la solution Shopify où les commerçants peuvent obtenir un aperçu clair des flux de trésorerie, payer leurs factures, suivre leurs dépenses et prendre des décisions sur l’avenir de leur entreprise. Carte Solde Shopify : une carte physique et virtuelle que les commerçants peuvent utiliser pour accéder plus rapidement à leur argent lorsqu'ils dépensent en magasin, sur mobile ou en ligne, mais aussi pour retirer des espèces dans les DAB.

: une carte physique et virtuelle que les commerçants peuvent utiliser pour accéder plus rapidement à leur argent lorsqu'ils dépensent en magasin, sur mobile ou en ligne, mais aussi pour retirer des espèces dans les DAB. Récompenses : Shopify prévoit d'offrir aux commerçants des remises en argent et des remises sur leurs dépenses commerciales quotidiennes (expédition, marketing, etc.).

Shopify Balance n’impose ni frais mensuels, ni minimum d’opérations, et sera lancé en version bêta dès cette année aux États-Unis.

« Achetez maintenant, payez plus tard »

Shopify Pay Installments, la nouvelle option de Shopify, va permettre aux commerçants d'offrir plus de choix et de flexibilité en matière de paiement en caisse, en donnant aux consommateurs la possibilité de fractionner leurs achats en quatre paiements égaux, sans intérêt et sans frais supplémentaires.

La flexibilité des paiements peut contribuer à augmenter la taille moyenne des commandes, en rendant les achats plus agréables pour les consommateurs, en particulier dans le contexte économique actuel.

Shopify lancera ce système de paiement par versements, en partenariat, dans le courant de l'année. Il sera proposé aux commerçants américains éligibles pour les Shopify Payments.

Une nouvelle façon de livrer localement

La crise du COVID-19 a relancé la tendance de l’achat local. Plus que jamais, les commerçants ont besoin de moyens efficaces pour répondre à cette demande en rentrant en contact avec leurs clients, aujourd'hui et à l'avenir.

Les semaines avant le 24 avril, la moyenne des commandes locales quotidiennes sur Shopify a augmenté de 176 %, par rapport aux six semaines précédentes, ce qui coïncide avec l'introduction des mesures de distanciation sociale. A partir du 24 avril, 26 % des marchands brick and mortar dans les zones géographiques anglophones de Shopify utilisaient une solution de collecte et de livraison locale, contre seulement 2 % fin février.

Shopify a commencé à déployer son nouveau produit de livraison pour les commerçants du monde entier dans le but d'offrir une expérience locale améliorée et simplifiée. Les commerçants pourront :

Définir une zone de livraison locale en utilisant un rayon de distance ou des codes postaux

Fixer les frais de livraison locaux et le prix minimum de commande

Exécuter des commandes locales via Shopify, Shopify POS et Shopify Mobile

Utiliser la nouvelle application Shopify Local Delivery pour créer des itinéraires de livraison optimisés et envoyer des notifications aux clients lorsque les livraisons sont en cours

Etendre le réseau de Shopify Fulfillment

Le réseau Shopify Fulfillment a grandement évolué depuis son lancement en 2019 et a largement ouvert l’accès aux entreprises candidates.

Shopify Fulfillment Network continue de supprimer les complexités des opérations de traitement logistiques et administratives, en investissant dans la technologie et la main-d'œuvre collaborative automatisée, afin de permettre aux marchands de faire évoluer leurs stratégies de fulfillement via un réseau de partenaires en croissance.

Shopify a ouvert son premier centre de recherche et développement à Ottawa pour tester de nouvelles technologies d’automatisation et de traitement des commandes, itérer et améliorer les opérations logistiques en entrepôt et satisfaire les commandes passées depuis le Canada

Une amélioration des boutiques en ligne

La crise du COVID-19 a obligé de nombreuses entreprises à passer au online. En réaction, Shopify propose désormais davantage de fonctionnalités de boutique en ligne pour aider les entrepreneurs de tout secteur à s'adapter à cette tendance.

Sopify a lancé un nouveau thème baptisé Express qui permet aux commerçants de se connecter plus rapidement. Ces fonctionnalités ont été conçues en priorité pour les restaurants et les cafés, mais elles peuvent également être utilisées par les commerçants de tout secteur d'activité pour communiquer avec leurs clients en ligne.

Depuis le 20 mars, tous les commerçants peuvent également vendre des cartes-cadeaux grâce à Shopify. Pour les entreprises qui ne pouvaient pas livrer de produits pendant la crise, cette fonctionnalité a permis d’apporter un complément de trésorerie indispensable pour les petits commerces.

Donner aux marchands plus de choix avec plus de canaux de distribution

En avril dernier, Shopify dévoilait Shop, une application de vente en directe au consommateur et un assistant personnel d'achat, le premier du genre.

Bientôt, la nouvelle chaîne Shop de Shopify permettra aux commerçants de contrôler la visibilité de leur marque sur Shop :

Les commerçants pourront personnaliser leur profil, ainsi que la façon dont ils apparaitront sur l'application et l'endroit où ils apparaissent.

Shop Channel sera d'abord disponible pour les commerçants au Canada et aux États-Unis.

Le 19 mai, Facebook a lancé Facebook Shops, qui permet aux commerçants de porter leur boutique en ligne sur Instagram et Facebook, sous leur propre marque.

Shopify s'associe à Facebook pour aider les entreprises à créer des vitrines de marque et à proposer des expériences d'achat uniques. Pour le consommateur, c’est la possibilité de naviguer et d'acheter sans quitter les applications.

A propos de Shopify

Shopify compte parmi les leaders du commerce mondial, fournissant des outils éprouvés pour démarrer, développer et gérer des entreprises de vente au détail de toute taille. Shopify améliore le commerce pour tous grâce à une plateforme et à des services fiables, tout en offrant une meilleure expérience d'achat aux consommateurs du monde entier. Basée à Ottawa, au Canada, Shopify héberge plus d'un million d'entreprises dans plus de 175 pays et bénéficie de la confiance de marques telles que Allbirds, Gymshark, PepsiCo, Staples et bien d'autres. Pour en savoir plus, consultez www.shopify.com.

