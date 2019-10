Shopify : autonomise plus d'un million de commerçants, et publie aujourd'hui son premier rapport d'impact économique mondial

Les commerçants Shopify ont généré une activité économique mondiale de 183 milliards de dollars sur la période 2016-2018

Shopify Inc. (NYSE:SHOP) (TSX:SHOP), le chef de file du commerce international, publie ce jour son premier rapport d'impact économique mondial pour présenter la croissance des entreprises construites sur Shopify et leurs contributions à l'économie mondiale. Shopify alimente un mouvement économique mondial, qui se compose déjà d'un million de commerçants et ne cesse d'augmenter. Ce nouveau rapport dévoile des informations sur le rôle crucial joué par la réussite des propriétaires d'entreprise indépendants vis-à-vis de la prospérité économique, sur les efforts de Shopify pour abaisser les obstacles et démocratiser le commerce, et sur la façon dont le commerce peut être une force positive pour le bien commun.

"Avec plus d'un million d'entreprises basées sur Shopify, nous réécrivons ensemble les règles de l'économie moderne", déclare Tobi Lütke, PDG de Shopify. "Le renforcement de l'impact collectif de ces entreprises est un élément fondamental. Shopify donne aux entrepreneurs ambitieux de puissants outils pour réussir et toucher directement leurs clients. D'autres plateformes ont limité ces opportunités, c'est pour cela que nous armons les rebelles du commerce mondial. Ce rapport rappelle ce que Shopify a toujours su: l'économie mondiale se porte mieux quand plus d'acteurs se font entendre, pas moins."

Shopify place la technologie du commerce entre les mains des entrepreneurs et permet un capitalisme du bien commun, en permettant aux acheteurs de voter avec leurs dollars et de soutenir les propriétaires d'entreprise indépendants qui ont le cran de se lancer seuls. Avec les solutions de Shopify, chacun peut démarrer son activité et avoir un impact global. Le rapport d'impact économique mondial analyse en détail l'incroyable croissance de Shopify, qui repose sur ces principes clefs: l'importance de démocratiser la technologie; où qu'ils se trouvent, les individus peuvent changer le monde; l'entrepreneuriat est profitable aux communautés; l'avenir est dans le commerce sans frontière.

Voici quelques-unes des conclusions du rapport:

● Les entreprises construites sur Shopify ont généré 183 milliards de dollars d'activité économique mondiale sur la période 2016-2018.

● Les entreprises utilisant Shopify ont généré une activité économique dépassant les 100 millions de dollars dans plus de 40 pays, et plus d'un milliard de dollars dans 12 pays pour la période 2016-2018.

● En 2018, la croissance des ventes en ligne des commerçants Shopify a atteint 59%, soit plus du double de la croissance du marché mondial de l'e-commerce.

● L'année dernière, les entreprises sur Shopify ont représenté plus de 1,4 million d'emplois à temps plein à l'échelle mondiale.

● En 2018, le chiffre d'affaires de Shopify a dépassé un milliard de dollars, et notre écosystème de partenaires a généré près de 1,7 milliard de dollars.

● Les entreprises des pays émergents utilisant Shopify stimulent leurs économies locales, génèrent plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 93% de leurs ventes internationales ont été vers des économies développées, soit un niveau nettement au-dessus de la moyenne mondiale de 65% pour la période 2016-2018.

● Les exportations des entreprises utilisant Shopify connaissent une croissance 7 fois supérieure à la moyenne mondiale: les exportations de nos commerçants ont augmenté de 76%, comparé au taux moyen mondial inférieur à 10% pour la période 2016-2018.

A propos de Shopify

Shopify est un chef de file du commerce international, qui fournit des outils éprouvés pour lancer, développer, commercialiser et gérer une activité de détail, quelle que soit sa taille. Shopify optimise le commerce pour tous grâce à une plateforme et des services conçus dans un esprit de fiabilité, tout en proposant une expérience d'achat supérieure à tous les consommateurs. Basée à Ottawa, au Canada, Shopify propose une technologie actuellement utilisée par plus d'un million d'entreprises, réparties dans plus de 175 pays. Des marques telles qu'Allbirds, Gymshark, PepsiCo, Staples et bien d'autres font confiance à Shopify. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.shopify.com.

Ce rapport s'appuie sur les données issues de notre réseau mondial de commerçants, ainsi que sur des données tierces recueillies par Deloitte Canada.

Tous les montants sont exprimés en USD.

