Shopify US : dévoile de nouvelles innovations visant à transformer le commerce pour les commerçants et les consommateurs du monde entier

Les annonces de Shopify relatives aux produits et à leurs caractéristiques incluent son tout premier réseau de centres de traitement, une toute nouvelle plateforme destinée aux marques d'entreprise, et davantage de moyens pour permettre aux commerçants de vendre dans le monde entier

Aujourd'hui, Shopify Inc. (NYSE:SHOP) (TSX:SHOP), la principale plateforme de commerce multicanal, a dévoilé ses dernières innovations en matière de technologie commerciale lors de Shopify Unite, la conférence annuelle qui réunit le partenaire mondial de l'entreprise et la communauté des développeurs.

"La véritable puissance de Shopify provient de la variété et de la solidité de notre écosystème," a affirmé son directeur général, Tobi Lutke. "Unite offre à notre communauté de développeurs et de partenaires l'accès à notre stratégie produit. Ensemble, et uniquement ensemble, nous pouvons façonner l'avenir du commerce et responsabiliser les entrepreneurs du monde entier," a-t-il poursuivi.

Cette année, Shopify transforme le commerce en annonçant des améliorations et des mises à jour de sa plateforme, axées sur la fourniture, aux marques s'adressant directement aux consommateurs, de tout ce dont elles ont besoin pour monter et gérer une entreprise. Les innovations de Shopify comprennent la plateforme Spotify Plus récemment mise à jour et destinée aux marques d'entreprises, des capacités plus globales et, pour la première fois, Shopify élargit son offre avec un réseau de centres de traitement qui permettra aux commerçants de toutes tailles de fournir leurs produits rapidement et à faible coût.

Présentation du réseau de centres de traitement de Shopify

Le réseau de centres de traitement de Shopify , disponible dès à présent en accès rapide, fournira aux commerçants américains un réseau de centres de traitement répartis à travers le pays, et utilise l'apprentissage machine pour garantir le respect des délais de livraison et la réduction des frais d'expédition, accordant ainsi la priorité à leur marque et axant leur activité sur l'expérience client.

Annonce de la toute nouvelle plateforme Shopify Plus destinée aux commerçants d'entreprise

La toute nouvelle plateforme Shopify Plus fournit une vue unique de l'ensemble des activités d'un commerçant, des outils facilitant une expérience cohérente dans tous les magasins, et une manière plus simple que jamais de créer de nouveaux magasins, en donnant les moyens aux commerçants d'agir rapidement, de bâtir leur activité en gardant toujours le consommateur à l'esprit, et de libérer un potentiel de croissance.

Lancement d'un logiciel de point de vente de nouvelle génération visant à dynamiser les expériences en magasin

Le nouveau logiciel Shopify POS sera un logiciel point de vente plus rapide, plus intuitif et plus évolutif, qui fournira aux détaillants une interface simple, de nouveaux raccourcis vers les services client, ainsi que l'accès à toutes les extensions des applications de Shopify POS.

Mondialisation: de nouvelles façons pour les commerçants d'atteindre les acheteurs internationaux

Présentation de 11 nouvelles combinaisons linguistiques , désormais disponibles via l'interface administrateur Shopify dans le monde entier, et incluant le chinois traditionnel, le danois, le néerlandais, le finnois, le hindi, le malais, le norvégien, le suédois, le coréen et le thaï.

, désormais disponibles via l'interface administrateur Shopify dans le monde entier, et incluant le chinois traditionnel, le danois, le néerlandais, le finnois, le hindi, le malais, le norvégien, le suédois, le coréen et le thaï. L' API Translations de Shopify stockera le contenu traduit faisant face à l'acheteur, dont les articles relatifs aux produits et aux collections, ainsi que le blog, permettant ainsi aux commerçants de fournir une expérience d'achat cohérente identique dans une multiplicité de langues.

de Shopify stockera le contenu traduit faisant face à l'acheteur, dont les articles relatifs aux produits et aux collections, ainsi que le blog, permettant ainsi aux commerçants de fournir une expérience d'achat cohérente identique dans une multiplicité de langues. Grâce à Shopify Payments, tous les commerçants peuvent désormais vendre dans tout un éventail de devises et être payés en monnaie locale.

Création d'une expérience de désign flambante neuve dans les boutiques en ligne

La nouvelle expérience de désign de boutique en ligne facilite encore davantage la personnalisation, par les commerçants, de l'apparence de la boutique, afin de répondre aux attentes changeantes des acheteurs sans éditer le code.

facilite encore davantage la personnalisation, par les commerçants, de l'apparence de la boutique, afin de répondre aux attentes changeantes des acheteurs sans éditer le code. Présentation de la capacité à afficher des produits sous forme de modèles vidéo et 3D avec Shopify, offrant ainsi aux commerçants la possibilité de proposer une expérience en magasin, en ligne, en donnant vie aux produits.

avec Shopify, offrant ainsi aux commerçants la possibilité de proposer une expérience en magasin, en ligne, en donnant vie aux produits. Les partenaires peuvent désormais intégrer les solutions de paiement d'abonnements directement à la caisse de Shopify.

Aller vite en toute stabilité: fournir aux développeurs les meilleurs outils leur permettant de construire de puissantes applications

Les bibliothèques les plus populaires de Shopify seront disponibles en GraphQL , ce qui permettra aux développeurs de tirer parti de la vitesse et de l'efficacité de ce langage pour créer des applications plus rapides et plus stables destinées aux commerçants.

, ce qui permettra aux développeurs de tirer parti de la vitesse et de l'efficacité de ce langage pour créer des applications plus rapides et plus stables destinées aux commerçants. Avec l' interface de ligne de commande Shopify App CLI , les développeurs peuvent désormais faire fusionner toutes les étapes de développement de leur application en une commande unique, créant ainsi une application en quelques secondes à peine.

, les développeurs peuvent désormais faire fusionner toutes les étapes de développement de leur application en une commande unique, créant ainsi une application en quelques secondes à peine. Shopify App Bridge est un nouvel outil intégré qui permet aux développeurs d'intégrer leurs applications directement dans Shopify, dont desktop, Shopify Mobile et Shopify POS, créant ainsi une expérience homogène de l'utilisateur pour les commerçants.

Présentation de nouvelles caractéristiques de back-office d'expédition visant à aider les commerçants à vendre davantage, mieux gérer leurs processus de commande et améliorer les expériences client

De nouvelles caractéristiques d'expédition permettent aux commerçants d'établir des règles d'expédition et de tarification spécifiques pour différents produits, et de créer une visibilité automatique et plus précise tout au long du processus de traitement, notamment de toute activité se produisant dans des applications et services tiers.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://news.shopify.com/.

