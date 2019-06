Shopify US : présente son premier rapport sur l'état du commerce

Les acheteurs dépensent plus en ligne que dans les magasins physiques ; 62 millions étaient des acheteurs réguliers au cours des 12 derniers mois

Shopify Inc. (NYSE:SHOP) (TSX:SHOP), la principale plateforme nuagique de commerce multicanal, a aujourd’hui publié son premier rapport sur l’État du commerce*. Il fournit des informations sur tout ce qui stimule le commerce direct au consommateur et le comportement de consommation. L’année dernière, le marché du détail a connu de considérables remous qui ont permis aux clients et aux commerçants de trouver de nouvelles opportunités pour vendre et acheter des biens dans ce paysage transformé.

« Notre mission est d’améliorer le commerce pour tout le monde. Nous avons conçu ce rapport en vue de partager des informations générales qui peuvent aider les commerçants à mieux comprendre les besoins des consommateurs », a déclaré Harley Finkelstein, chef de l’exploitation, Shopify. « À Shopify, nous souhaitons insuffler de l’inspiration à la prochaine vague de propriétaires commerciaux indépendants en mettant à leur disposition des outils qu’il leur faut pour réussir. Nous continuerons de partager ce type de rapport au fur et à mesure que Shopify s’impose en plateforme par défaut pour tous ceux qui veulent créer un commerce, et qu'il stimule le commerce à l’échelle internationale. »

Les résultats principaux du nouveau rapport sur l’État du commerce de Shopify sont les suivants :

La fidélité à la marque est une véritable lutte, mais les gagnants peuvent espérer plus d’acheteurs réguliers : Plus de 62 millions d’acheteurs dans le monde ont acheté deux fois dans le même magasin Shopify. Les acheteurs ont précisément acheté 3,8 fois en moyenne dans le même magasin.

Plus de 62 millions d’acheteurs dans le monde ont acheté deux fois dans le même magasin Shopify. Les acheteurs ont précisément acheté 3,8 fois en moyenne dans le même magasin. Les acheteurs trouvent toujours de bonnes excuses pour acheter, en particulier pendant la saison des fêtes de fin d’année, mais les ventes baissent en février : Le mois de novembre représente dans le monde entier le mois le plus populaire pour faire des achats, alors que février est le mois le moins actif, et janvier enregistre d’année en année la plus forte croissance en dehors de la saison des fêtes de fin d’année.

Le mois de novembre représente dans le monde entier le mois le plus populaire pour faire des achats, alors que février est le mois le moins actif, et janvier enregistre d’année en année la plus forte croissance en dehors de la saison des fêtes de fin d’année. Les américains achètent le plus fréquemment, les allemands le plus rapidement et les japonais sont les plus grands dépensiers : Les consommateurs américains achètent deux fois (6 articles) plus que ceux de tout autre pays (2 à 3 articles) ; les acheteurs allemands sont les plus rapides à prendre des décisions d’achat en ligne, avec un achat en moins de 18 minutes ; tandis que les consommateurs japonais dépensent le plus par transaction, notamment 142 USD en moyenne par rapport à 81 USD aux États-Unis.

Les consommateurs américains achètent deux fois (6 articles) plus que ceux de tout autre pays (2 à 3 articles) ; les acheteurs allemands sont les plus rapides à prendre des décisions d’achat en ligne, avec un achat en moins de 18 minutes ; tandis que les consommateurs japonais dépensent le plus par transaction, notamment 142 USD en moyenne par rapport à 81 USD aux États-Unis. Mobile, tablette ou ordinateur ? La géographie détermine l’appareil que les acheteurs utilisent : Les consommateurs brésiliens préfèrent le mobile à l’ordinateur, alors que les acheteurs du Danemark, de l’Irlande, de la Malaisie, du Maroc, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de Singapore et du Vietnam achètent plus sur les tablettes que sur le mobile. Cependant les acheteurs aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine et au Royaume-Uni achètent à parts égales via la tablette, l’ordinateur et le mobile.

Les consommateurs brésiliens préfèrent le mobile à l’ordinateur, alors que les acheteurs du Danemark, de l’Irlande, de la Malaisie, du Maroc, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de Singapore et du Vietnam achètent plus sur les tablettes que sur le mobile. Cependant les acheteurs aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine et au Royaume-Uni achètent à parts égales via la tablette, l’ordinateur et le mobile. Les médias sociaux stimulent la découverte du produit, mais ne sont pas le lieu d’achat pour la plupart des consommateurs : Les magasins en ligne représentent plus de 80 % des ventes, suivis des points de vente (POS).

Pour en savoir plus sur le rapport sur l’État du commerce de Shopify, veuillez le télécharger ici.

A propos de Shopify

Shopify est la principale plateforme nuagique de commerce multicanal. Les commerçants peuvent utiliser le logiciel pour concevoir, installer et exploiter leurs commerces via divers canaux de vente, notamment le web, les réseaux mobiles, les médias sociaux, les marchés, les magasins et les boutiques éphémères. La plateforme leur procure aussi un service d'appui des plus efficaces ainsi qu’une vue d’ensemble de leurs activités, du paiement jusqu'à l'expédition. La plateforme Shopify a été conçue dans un esprit de fiabilité et d’évolutivité en vue d’offrir aux entreprises de toutes tailles une technologie adaptée à leurs activités. Basée à Ottawa, au Canada, la société propose une technologie actuellement utilisée par plus de 800 000 entreprises réparties dans 175 pays. Des marques telles que Unilever, Kylie Cosmetics, Allbirds, MVMT, et bien d'autres font confiance à Shopify.

*Ce rapport se base sur une sous-section de données de ventes globales collectées sur Shopify d’avril 2018 à avril 2019 ; une enquête mondiale en ligne auprès de 3 832 commerçants de Shopify, réalisée en mars 2019 ; ainsi qu'une étude quantitative et qualitative ciblant des consommateurs au Canada et aux États-Unis, réalisée en décembre 2018, y compris des entretiens et enquêtes en ligne auprès de 2 653 consommateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190605005307/fr/