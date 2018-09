Positions en cours sur Shopify Inc (US) ** - Aucune position en cours - Ordres en attente d'exécution sur Shopify Inc (US) *** - Aucun ordre - Positions soldées sur Shopify Inc (US) ** Participant Sens Valorisation Date sortie Entrée Sortie Perf.brute % Perf.nette % [+] Thibaut78 vente 701€ 07/09/18 137.56$ 135.19$ 1.72% en cours [+] OKY974 achat 1818$ 28/03/18 145.4$ 127.24$ -12.49% -13.00% [+] Thibaut78 achat 759€ 04/01/17 42.5$ 44.14$ 3.86% 3.18% ** Les performances des positions sont brutes (hors frais de courtage). Les performances du portefeuille sont nettes (frais inclus) et actualisées environ toutes les 30 minutes. *** La diffusion des ordres en attente à seuil de déclenchement et à plage de déclenchement est réservée au participant.