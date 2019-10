SIX et la BNS collaborent au niveau de la monnaie centrale numérique

Zurich (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) et la Bourse suisse SIX examinent les possibilités technologiques de fournir de la monnaie centrale pour le négoce et le traitement d'actifs "tokenisés" entre acteurs des marchés financiers, annonce mardi soir SIX.

La base technologique de la faisabilité est fournie par la plateforme SIX Digital Exchange, qui s'appuie sur la technologie des registres distribués, appelée communément la blockchain.

"Il s'agit d'une innovation sur le plan monétaire", affirme SIX. L'étude se fait dans le cadre du centre pour la recherche sur les technologies financières innovantes récemment créé en Suisse par la BNS et la Banque des règlements internationaux (BRI).

Une telle mise à disposition de monnaie centrale numérique offrirait à l'avenir des opportunités économiques significatives. L'échange d'actifs "tokenisés" et de monnaie centrale numérique sur la base de la DLT peut réduire le risque de contrepartie et permettre de nouvelles formes de création de valeur dans la finance, selon le communiqué.

"En tant qu'exploitant de l'infrastructure du marché financier suisse, nous saluons l'initiative de la BNS et de la BRI d'intensifier les recherches sur les technologies financières innovantes en Suisse. Nous contribuons volontiers à ce projet", a pour sa part indiqué Jos Dijsselhof, directeur général de SIX, cité dans le communiqué.

lk/rp