Sidetrade / Mot-clé(s) : Autres

Sidetrade participe à l'European Large & Midcap Event 2018



24-Sep-2018 / 16:15 CET/CEST



Sidetrade participe à l'European Large & Midcap Event 2018 PARIS, France - 24 Septembre 2018 | Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à la relation client, annonce sa participation à l'European Large & Midcap Event 2018, les 8 et 9 octobre à l'hôtel The Westin Paris Vendôme. Olivier Novasque, fondateur et PDG du Groupe Sidetrade, a déclaré : L'Intelligence Artificielle est un véritable tsunami technologique qui est en train de bouleverser nos modes de vie et devenir un atout indispensable à la compétitivité des entreprises les plus performantes. D'ici à 2030, le marché de l'I.A devrait représenter à l'échelle mondiale plus 13 500 milliards d'euros selon PwC. Sur son marché, Sidetrade s'est donnée les moyens d'agir rapidement afin de prendre une avance considérable en matière d'I.A permettant aux entreprises de repenser profondément leur relation client. Reposant sur une approche pragmatique, notre mission est clairement de démocratiser ses usages au sein des directions Marketing, Ventes et Finance des entreprises. Notre vision n'est pas de mettre en concurrence la machine avec l'humain mais plutôt d'utiliser l'I.A pour augmenter les capacités des équipes dans leur travail au quotidien ; c'est pourquoi nous préférons le terme d'Intelligence Augmentée celui d'Intelligence Artificielle. Nous sommes très heureux de venir partager notre plan stratégique AIM2020 avec tous les investisseurs souhaitant trouver une opportunité d'investissement dans le domaine de l'Intelligence Artificielle. » Près de 150 entreprises européennes cotées pour des capitalisations boursières jusqu'à 45 milliards d'euros, rencontreront des investisseurs lors de l'European Large & Midcap Event 2018. A cette occasion, Olivier Novasque, Président du groupe Sidetrade, et Philippe Gangneux, Directeur Administratif et Financier, reviendront sur la croissance du Chiffre d'Affaires (+14%) et du Résultat Net (+16%) ainsi que les derniers succès commerciaux dans l'Intelligence Artificielle, notamment sur l'offre IA Sales & marketing (+55%). Alors que l'Intelligence Artificielle lance une nouvelle et profonde transformation de l'entreprise, Sidetrade a montré sa maîtrise de la technologie et représente l'une des rares sociétés cotées sur Euronext Paris pour ceux qui veulent investir dans cette nouvelle révolution industrielle. Au-delà de ces journées, les investisseurs sont invités à consulter le site www.sidetrade.com et à contacter l'équipe des relations investisseurs via finance@sidetrade.com.

Prochaine publication Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 : 23 octobre 2018 (après Bourse) Contact Sidetrade Christelle Dhrif +33 1 46 84 14 13 finance@sidetrade.com En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte. À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com) Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) met l'Intelligence Artificielle au service des équipes Marketing, Commerciales et Finance pour développer les ventes et accélérer la génération de cash. Sidetrade révèle le potentiel inexploité de l'activité avec Aimie, son Intelligence Artificielle. Intégré au CRM et à l'ERP, Sidetrade utilise l'Intelligence Artificielle pour détecter des opportunités de croissance inexploitées, démultiplier les ventes, améliorer la rétention, prévoir les comportements de paiement clients et accélérer la génération de cash-flow. Plus de 1 500 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans 80 pays ont adopté l'Intelligence Artificielle de Sidetrade pour une meilleure compétitivité. Pour plus d'information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade Attachement



Titre du document : MidcapEvent

Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=KCOMLADOTL



Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.