Sidetrade : Bilan semestriel 2019 du contrat de liquidité

Données financières (EUR) CA 2019 25,9 M EBIT 2019 2,00 M Résultat net 2019 1,70 M Trésorerie 2019 11,3 M Rendement 2019 - PER 2019 55,3x PER 2020 31,6x VE / CA2019 3,05x VE / CA2020 2,51x Capitalisation 90,2 M

Tendances analyse technique SIDETRADE S.A Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 68,10 € Dernier Cours de Cloture 68,00 € Ecart / Objectif Haut 0,15% Ecart / Objectif Moyen 0,15% Ecart / Objectif Bas 0,15%

Dirigeants Nom Titre Olivier Claude Novasque Chairman & Chief Executive Officer Philippe Gangneux Chief Financial & Administrative Officer Christian Frisch Chief Technology Officer Christelle Dhrif Chief Communications Officer François Bancihon Director-Public Relations & Innovative Projects

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SIDETRADE S.A 36.00% 101 ORACLE CORPORATION 28.59% 191 776 SAP AG 27.21% 146 692 INTUIT 42.05% 72 490 SERVICENOW INC 57.82% 52 130 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 43.75% 20 211