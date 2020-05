Sidetrade : Chiffre d'Affaires du 1er trimestre 2020

Forte hausse du CA à 14%



Démonstration de la résilience du modèle SaaS

Des perspectives qui devraient être favorables en 2020 et au-delà





Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, annonce une forte hausse du chiffre d’affaires au premier trimestre 2020, à 14%.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Sur cette bonne performance du premier trimestre, je tiens particulièrement à remercier l’ensemble des équipes Sidetrade, lesquelles 100% en télétravail assurent une continuité d’activité remarquable et affichent une mobilisation sans faille pour servir nos clients. Dans ce contexte de pandémie sans précédent et dont les répercussions économiques sont encore incertaines, deux tendances significatives se dessinent qui pourraient avoir des effets positifs sur l’activité de Sidetrade dans les prochains mois. D’une part, cette pandémie est un catalyseur de la transformation digitale des entreprises avec potentiellement une accélération des investissements dans les technologies SaaS d’automatisation et d’IA visant à l’optimisation des processus métiers. D’autre part, devant la recrudescence inouïe des retards de paiement, la crise replace la sécurisation du cash au centre des préoccupations des directions financières. Dans ce nouveau paradigme, les solutions de Sidetrade sont idéalement positionnées pour répondre à ces enjeux devenus plus prioritaires que jamais. C’est pourquoi, en dépit de cette crise, nous sommes confiants dans notre capacité à faire de 2020 une nouvelle année de croissance et à nous appuyer sur un positionnement singulier pour envisager l’avenir avec optimisme. »

Sidetrade

(en millions d’euros) T1 2020 T1 2019 Variation Chiffre d’Affaires 6,8 6,0 + 14%



Les informations 2020 sont des données consolidées non auditées.

Au premier trimestre 2020, Sidetrade affiche un chiffre d’affaires de 6,8 M€, en croissance organique de 14% par rapport à la même période en 2019 (laquelle était déjà en croissance de 14% vs T1 2018). La croissance de ce premier trimestre n’a pas été impactée par la pandémie du covid-19.

La récurrence du modèle SaaS est un atout très fort qui fait preuve de résilience face à la crise économique. Pour rappel, la société affiche 89% de revenus récurrents, basé sur des contrats pluriannuels (période initiale de 41,4 mois en moyenne) associé à un taux de churn très faible (3,9%).

Des perspectives qui devraient être favorables en 2020 et au-delà

Une hausse sans précédent des retards de paiement : +72% en France depuis la pandémie

Afin de suivre l’impact de la pandémie sur le crédit inter-entreprises, Sidetrade, en partenariat avec BFM Business, a ouvert en libre accès un tracker qui restitue -de façon anonyme- l’évolution des comportements de paiement de plus 3,7 millions d’entreprises au sein de six pays européens (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas). Sidetrade a pu s’appuyer sur sa technologie pour analyser, depuis le 1er janvier 2020, plus de 26 millions de factures totalisant 54 Mds d’euros de transactions inter-entreprises.

Le tracker Sidetrade - BFM Business est à suivre chaque semaine sur https://invoice-tracker.sidetrade.com/ , sur la chaîne BFM Business ainsi que sur bfmbusiness.bfmtv.com/ .

Ce tracker aura permis de confirmer le positionnement de Sidetrade en tant que leader dans son domaine disposant d’une base unique de données sur les transactions inter-entreprises.

Une initiative solidaire sur le marché des PME

Face à l’explosion des retards de paiement avec comme premières victimes les PME, Sidetrade a décidé d’adapter sa technologie, initialement destinée aux grands comptes, pour l’offrir gratuitement pendant la crise aux entreprises de 10 à 500M€ de chiffre d’affaires. La solution CashControl permet de contrôler et de sécuriser le cash (cf. communiqué du 31 mars 2020). Cette plateforme inclut l’envoi dématérialisé, et en illimité, de lettres de relance interactives, la mise à disposition d’échéanciers de paiement, l’ensemble renforcé par la puissance d’algorithmes de machine learning.

Le succès rencontré par cette offre CashControl pourrait être une opportunité pour Sidetrade d’explorer un nouveau segment de marché.

L’impact de la pandémie covid-19 sur le rythme de la transformation digitale

A l’évidence, la crise covid-19 aura accéléré l'adoption de solutions, d'outils et de services numériques, accélérant ainsi la transition mondiale vers une économie numérique. Les entreprises vont activer toute la panoplie des technologies numériques : digitalisation des échanges, automatisation robotisée des processus, IA. Le passage accéléré vers la transformation digitale devrait constituer une formidable opportunité de croissance pour tous les éditeurs de logiciels en mode SaaS.

Par ailleurs, cette crise place la trésorerie des entreprises sous haute tension avec comme priorité la capacité à accélérer les paiements et à contrôler la génération de cash-flow. Dans ce contexte, les solutions de Sidetrade sont idéalement positionnées. Rappelons que la société est sur un marché à fort potentiel, estimé à 3 milliards de dollars d'ici 2024 par une étude du cabinet Research & Markets.

Avec un modèle SaaS qui a fait la preuve de sa résilience, la société est bien positionnée pour conquérir le marché mondial et transformer le potentiel de son activité actuelle.

La direction de Sidetrade réitère sa confiance dans un exercice 2020 en croissance.





