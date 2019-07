Sidetrade S A : Mark Sheldon nommé Chief Technology Officer du Groupe Sidetrade

En novembre 2016, Sidetrade acquiert BrightTarget, éditeur de logiciel pionnier dans le domaine du Machine Learning appliqué à la prédiction et l'augmentation des ventes sur les clients en BtoB. Cette startup anglaise a été reconnue par le cabinet Forrester comme l'un des acteurs européens de référence sur son marché. Co-fondateur de BrightTarget, Mark Sheldon rejoint donc Sidetrade et devient Directeur Technique de cette offre, devenue un élément essentiel de la plateforme AI Sales & Marketing. Il contribue à son intégration dans l'offre globale de Sidetradeet supervise son développement depuis Birmingham.

Contributeur majeur de la convergence de Sidetrade ces deux dernières années, Mark Sheldon a désormais la responsabilité de soutenir la croissance du Groupe par une stratégie R&D globale et ambitieuse. Les équipes de Product Management, R&D, Contrôle & Qualité, Exploitation, support et informatique interne pour l'ensemble des offres du Groupe Sidetrade lui sont désormais directement rattachées. Il a pour mission de renforcer les processus techniques, de sécurité et d'assurer un pilotage optimal du plan d'innovation, de la conception du produit jusqu'à sa mise en production, incluant le support.

Notre premier défi est de finaliser la convergence entre nos trois offres et de renforcer l'organisation dans son agilité. Nous devons nous projeter dans une dimension évolutive à l'international »a déclaré Mark Sheldon. « Je suis convaincu que l'excellence technique et la volonté d'innover au sein de nos équipes serviront à la fois la vision stratégique de Sidetrade et les besoins métiers de nos clients ».

Au-delà de ses compétences techniques et managériales avérées au sein d'équipes R&D, Mark est un véritable entrepreneur. Centré sur l'innovation et le pragmatisme, il a une vision du produit qui répond parfaitement aux attentes du marché. C'est un plaisir de l'accueillir au sein du comité de direction de Sidetrade »a déclaré Olivier Novasque, PDG de Sidetrade.

Sidetrade compte aujourd'hui 1 500 entreprises clientes réparties sur plus de 80 pays et gère plus de 250 000 utilisateurs à travers le monde.