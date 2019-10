Sidetrade S A : Ouverture de la Code Academy de Sidetrade à Birmingham

L'un des candidats retenus est Fikrie Sinku, ancien professeur d'université en politique qui a participé activement à la promotion de la démocratie et des droits humains en Éthiopie. Il a obtenu l'autorisation de rester au Royaume-Uni, ainsi qu'une bourse pour poursuivre son master en big data.

Je veux continuer à apprendre et appliquer mes études à la vie réelle, ce que Sidetrade m'aidera à faire. A long terme, j'ai l'intention de retourner en Ethiopie et travailler dans le secteur des données et de l'IA alors que le pays traverse actuellement une libéralisation politique et économique impressionnante », explique Fikrie Sinku.

Autre candidat, Ben Staniforth est quant à lui diplômé en sciences du sport. Après neuf ans dans la vente B2B pour une entreprise de céramique, il a décidé de quitter son emploi pour suivre sa passion et s'est inscrit à un programme de formation en langage Java de 12 semaines. Il était convaincu d'avoir fait le bon choix :

Après cette première expérience, j'ai vu l'annonce de Sidetrade sur LinkedIn qui offrait tout ce que je souhaitais : plus de formation, plus d'expérience dans le secteur de l'IA et la possibilité de postuler pour le job de mes rêves à Birmingham. J'attends ce nouveau chapitre avec impatience. »

Après la journée d'évaluation le 25 septembre, les 12 étudiants retenus passeront 150 heures avec des scientifiques et des ingénieurs en données, apprenant les bases de l'Intelligence Artificielle, ainsi que la programmation en langage C# (C Sharp).

Cinq des 12 candidats retenus sont des femmes. Natasha Rollason a récemment terminé un cursus particulièrement exigeant de quatre ans en physique à l'Université de Cardiff. Elle a jonglé entre l'étude des lasers quantiques et les emplois à temps partiel dans la vente :

J'ai hâte d'améliorer mes connaissances en programmation car je pense qu'il s'agit de compétences très utiles. Par ailleurs, c'est pour moi l'occasion de mettre en pratique certains des aspects les plus intéressants de mes des études supérieures. »

Elle est également ravie qu'il y ait un vrai mélange d'hommes et de femmes au sein de la formation :

Je n'ai jamais eu l'impression qu'être une femme était un problème pendant mes études de physique où il y avait beaucoup plus de garçons. Ce sera intéressant de rencontrer des femmes partageant ma sensibilité à la Code Academy. »

Ines Ventura est originaire de Lisbonne, au Portugal, et est venue en Angleterre pour étudier en vue d'un MBA. Dans le cadre de ses études, elle a effectué un stage qui lui a donné un premier aperçu de l'analyse de données en entreprise :

Ce sera la première fois que j'apprendrai à programmer, mais la Code academy accueille des diplômés qui ne font pas d'informatique, ce qui est un énorme plus pour moi. À toute personne intéressée, je dirais de ne pas avoir peur de postuler, même si vous n'avez pas de diplôme en informatique. Le codage est le nouveau langage mondial des affaires, et l'IA fait de plus en plus partie de la vie quotidienne. »

Ces cours intensifs sont associés à un accompagnement hors pair. Les étudiants passent une journée complète par semaine au bureau, participent à plus de 30 heures de sessions de questions/réponses et disposent d'une communauté dynamique de mentors via la messagerie Slack. La formation se conclut par une journée de présentation de projets devant des ingénieurs seniors, ce qui permet de démontrer leurs compétences en développement.