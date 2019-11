Sidetrade S A : doublement récompensée par le jury du « 4th Annual Achievement Awards for Artificial Intelligence »

Sidetrade a été récompensée des deux prix suivants :



« Best use of AI in the Enterprise » pour son Intelligence Artificielle Aimie qui couvre l’intégralité du parcours client (conquête, développement, fidélisation et paiement). Le prix récompense la meilleure utilisation d’une Intelligence Artificielle en entreprise.

« Best use of AI in a Financial Application » pour son logiciel appliqué à la finance qui aide les entreprises à accélérer la génération de cash-flow par la réduction des délais de paiement, via l’analyse prédictive et les recommandations de l’Intelligence Artificielle.



À l’annonce de la nouvelle, Mark Sheldon, CTO chez Sidetrade, a déclaré :

« Nous remercions le jury pour ces prix qui récompensent la qualité de notre IA -Aimie- et son impact vertueux sur l’activité de nos clients BtoB en matière de ventes, de marketing et de gestion des créances.

Je souhaite également féliciter toutes les entreprises qui ont été primées cette année en reconnaissance de leurs accomplissements et de leurs travaux. Nous sommes honorés de figurer aux côtés de grands leaders de l’Intelligence Artificielle. »

La liste des 51 entreprises primées a été dévoilée le 6 novembre 2019, avec des prix répartis dans sept catégories. Cisco, Microsoft, et BT figurent parmi les vainqueurs.

Le jury était notamment composé du Dr Andy Pardoe, fondateur de Informed.AI, d’Aaron K.Baughman, ingénieur de renom et inventeur chez IBM GBS Interactive Experience et du Dr Janet Bastiman, Chief Sience Officer et IA Partner chez MMC Ventures.

Fondé en 2015, Awards.AI fait partie de l’organisation Informed.AI Media Group, qui gère divers sites spécialisés en Intelligence Artificielle.





Pièce jointe