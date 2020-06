Sidetrade S A : introduit la gamification au cœur des impayés pour accélérer la reprise post-confinement

Sidetrade, plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, présente CashTarget, une nouvelle fonctionnalité qui transpose les mécaniques du jeu au domaine du recouvrement de factures. Avec CashTarget, la collecte du cash acquiert une dimension ludique inédite !

Sidetrade a lancé aujourd’hui de CashTarget, nouvelle fonctionnalité qui utilise la gamification pour aider les entreprises à reprendre en main leur trésorerie via le levier des délais de paiement. Alors que l’activité redémarre avec le déconfinement, la ruée vers les liquidités s’intensifie. Les revenus s’avérant moins prévisibles et les leviers de soutien des gouvernements compensant temporairement la demande, les entreprises doivent se concentrer sur le crédit inter-entreprises, matérialisé par les factures impayées.

Rob Harvey, Global Director of Solutions Consulting chez Sidetrade, a déclaré : « Plus que jamais, la culture du cash est un enjeu crucial pour les entreprises et doit être diffusée en interne, qu'il s’agisse des équipes commerciales, financières ou du service client. » Une récente étude conduite par KPMG et Sidetrade a démontré combien la généralisation de la culture du cash était un enjeu crucial pour la performance économique des entreprises, en particulier dans le contexte économique actuel.

CashTarget permet aux responsables financiers de suivre, d’allouer et de gérer les objectifs de recouvrement, tant au niveau individuel que collectif. Diffuser la culture cash de la commande à l’encaissement devient simple !

Une approche ludique au service d’indicateurs stratégiques

La R&D et l’équipe Produit de Sidetrade ont réfléchi au meilleur moyen de motiver les utilisateurs de la plateforme Augmented Cash à la collecte du cash alors que les entreprises cherchent un second souffle sur leurs liquidités. En s’inspirant de techniques issues de la théorie des jeux, ils ont conçu CashTarget comme une surcouche technologique ludique : graphiques, diagrammes et objectifs apportent une plus grande visibilité aux tableaux de bord ainsi qu'un surcroit d'émulation et de motivation. Rob Harvey, a ajouté :

« Tout le monde aime la compétition ! Ajouter une dimension ludique à la gestion des impayés a un impact sur la performance et l’expérience utilisateur. Non seulement CashTarget augmente l’efficacité collective et individuelle, mais la technologie offre également davantage de visibilité sur sa propre performance. Qui osera dire désormais que le recouvrement est une activité ennuyeuse ? »

Avec Augmented Cash, une application à la fois puissante et simple d’usage, Sidetrade a redéfini l’automatisation du poste client. Depuis 2018, Aimie, l’IA de Sidetrade, transforme le marché du crédit inter-entreprises avec des analyses prédictives sur les comportements de paiement et des recommandations sur les meilleures actions de relance. Aimie aide plus de 2 700 entreprises sur 80 pays, dans tous les secteurs, à accélérer la génération de cash-flow, avec un gain moyen observé de +50%.

