Jürgen Roos nouveau responsable de la recherche chez Siegfried

Données financières (CHF) CA 2018 808 M EBIT 2018 84,7 M Résultat net 2018 64,5 M Dette 2018 203 M Rendement 2018 0,66% PER 2018 25,58 PER 2019 19,85 VE / CA 2018 2,34x VE / CA 2019 1,94x Capitalisation 1 686 M

Tendances analyse technique SIEGFRIED HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière

Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 417 CHF Ecart / Objectif Moyen 5,2%

Révisions de BNA

Dirigeants Nom Titre Rudolf Hanko Chief Executive Officer Andreas Casutt Chairman Reto Suter Chief Financial Officer René Imwinkelried Head-Technical Operations Wolfgang Wienand Chief Scientific & Strategy Officer

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SIEGFRIED HOLDING AG 22.22% 1 699 BIOMÉRIEUX -14.71% 8 715 DIASORIN SPA 10.74% 5 300 AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD 2.82% 3 322 MACCURA BIOTECHNOLOGY CO LTD --.--% 1 420 NATERA INC 131.03% 1 226