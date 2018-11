Siemens : Après l'accumulation, l'accélération haussière ? 23/11/2018 | 08:51 achat En cours

Cours d'entrée : 100.16€ | Objectif : 108.2€ | Stop : 99€ | Potentiel : 8.03% Après l'accumulation, l'accélération. Le timing apparaît pertinent pour se positionner sur le titre Siemens et anticiper une extraction par le haut du trading range.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 108.2 €. Graphique SIEMENS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 99.76 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 98.92 EUR.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 110.34 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Conglomérats industriels Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SIEMENS -13.82% 98 358 3M COMPANY -15.58% 121 698 HONEYWELL INTERNATIONAL -6.04% 109 970 GENERAL ELECTRIC COMPANY -55.24% 69 759 JARDINE MATHESON HOLDINGS L.. 6.19% 48 328 ILLINOIS TOOL WORKS -19.66% 44 992 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS .. -8.99% 40 762 HITACHI, LTD. 265.51% 28 826 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORA.. -26.42% 27 392 TOSHIBA CORP 1,028.09% 22 646 INDUSTRIES QATAR Q.S.C. 40.21% 22 534

