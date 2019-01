Siemens : On pourra anticiper le retour d'une tendance haussière 23/01/2019 | 09:34 achat En cours

Cours d'entrée : 98.49€ | Objectif : 105€ | Stop : 95€ | Potentiel : 6.61% La configuration du titre Siemens donne des signes de retournement sur le moyen terme et suggère l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 105 €. Graphique SIEMENS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 97.38 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 108.2 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Conglomérats industriels Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SIEMENS 2.11% 96 086 3M COMPANY 2.79% 111 951 HONEYWELL INTERNATIONAL 5.83% 103 507 GENERAL ELECTRIC COMPANY 19.68% 75 326 JARDINE MATHESON HOLDINGS L.. -4.07% 49 250 ILLINOIS TOOL WORKS 4.33% 43 854 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS .. 0.19% 41 105 HITACHI, LTD. 20.00% 30 399 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORA.. 13.47% 26 216 INDUSTRIES QATAR Q.S.C. 9.66% 24 334 TOSHIBA CORP 9.90% 17 787

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 86 658 M EBIT 2019 7 897 M Résultat net 2019 5 418 M Dette 2019 18 664 M Rendement 2019 3,88% PER 2019 14,84 PER 2020 12,90 VE / CA 2019 1,19x VE / CA 2020 1,13x Capitalisation 84 516 M Prochain événement sur SIEMENS 30/01/19 Q1 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 122 € Ecart / Objectif Moyen 22% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Josef Kaeser President & Chief Executive Officer Jim Hagemann Snabe Chairman-Supervisory Board Roland Emil Busch Chief Operating & Technology Officer Ralf Peter Thomas Chief Financial Officer Helmuth Ludwig Chief Information Officer