Conditions "remplies" pour une fusion Siemens-Alstom, insiste Le Maire (JDD)

PARIS (awp/afp) - Les conditions sont "remplies" pour une réussite de la fusion entre les activités ferroviaires d'Alstom et Siemens, a affirmé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire dans un entretien au Journal du Dimanche, malgré les doutes émis par les deux entreprises.

"Oui, les conditions sont remplies pour que cette fusion soit réussie. Nous partageons cette vision avec mon homologue allemand Peter Altmaier", a assuré M. Le Maire, défenseur de longue date de cette opération au nom de la lutte contre les ambitions chinoises dans ce secteur.

"Refuser la fusion entre Alstom et Siemens serait une erreur économique et une faute politique", a ajouté M. Le Maire, faisant écho aux propos cette semaine du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Qu'elle soit autorisée par la Commission européenne est dans "l'intérêt de la France et de l'Allemagne. C'est l'intérêt de l'Europe", a-t-il martelé.

"Je veux avoir confiance dans le sens de l'intérêt général européen de la Commission européenne", a encore dit le ministre, alors que cette instance a exigé des concessions de la part des deux entreprises pour autoriser leur fusion.

Or, tant Siemens qu'Alstom ont affiché leurs doutes ces derniers jours sur la faisabilité de ces concessions.

"Il n'y aura plus de concessions (...). Nous sommes devant un mur trop haut", a déclaré jeudi une source au sein de Siemens, très pessimiste sur les chances de voir aboutir les noces annoncées en fanfare en septembre 2017.

"Nous continuons à nous battre. (...) La décision de la Commission européenne est attendue d'ici le 18 février, mais aujourd'hui il n'y a pas de certitude que le contenu de cette proposition sera suffisante", a estimé de son côté le patron d'Alstom Henri Poupart-Lafarge, en marge de ses résultats trimestriels.

Bruxelles, chargée de veiller à ce que le redécoupage du secteur du train en Europe n'écrase pas les plus petits groupes ou ne menace les prix, s'inquiète de la position dominante que le nouvel ensemble aurait dans la signalisation ferroviaire et les trains à grande vitesse.

La commissaire européenne chargée de la concurrence "Margrethe Vestager est une commissaire remarquable qui a apporté la preuve de son courage en imposant des amendes très significatives à de très grandes entreprises comme les géants du digital. Je la verrai à nouveau demain (lundi) matin pour discuter de la politique de concurrence et redire à quel point la France est attachée à cette fusion", a promis M. Le Maire.

