Siemens : L'UE va bloquer le rapprochement entre Alstom et Siemens

Ce veto est motivé par le refus de Siemens de proposer des concessions supplémentaires concernant sa technologie de train à grande vitesse, selon ces sources.

Les remèdes proposés par les deux groupes pour répondre aux inquiétudes de la Commission en termes de concurrence ne sont pas non plus suffisants en matière de signalisation et de matériel roulant.

La Commission européenne devrait rendre sa décision dès le 6 février alors que la date butoir est fixée au 18 février, a dit l'une des sources.

(Foo Yun Chee; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Marc Angrand)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALSTOM -1.60% 34.45 -0.74% SIEMENS 2.72% 100.56 0.53%