Siemens : La fusion Siemens-Alstom bonne pour le ferroviaire européen selon Berlin

Il a ajouté qu'il appartenait à la Commission européenne d'en mesurer toutes les implications en termes de concurrence.

Plus tôt mercredi, le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux avait déclaré que l'exécutif européen se rendrait coupable d'une "faute" et d'une "erreur" s'il refusait ce rapprochement, car il se montrerait ainsi incapable de protéger les Européens.

Face à la concurrence notamment chinoise, l'Europe doit être capable de créer des champions industriels, a dit Benjamin Griveaux lors du compte rendu du conseil des ministres.

La Commission prendra sa décision le 18 février au plus tard, sur la base d'une analyse objective et non idéologique, a annoncé mardi Pierre Moscovici au moment où ce rapprochement est menacé par les autorités chargées de préserver la concurrence.

(Andreas Rinke, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALSTOM 1.51% 35.66 -0.40% SIEMENS -0.11% 97.59 0.33%