Siemens : collabore avec Expo 2020 Dubaï

18/12/2018 | 10:23

Les technologies de Siemens seront intégrées sur le site Expo 2020 de Dubaï. 137 bâtiments seront connectés via une plateforme d'analyse énergétique, une des plus grandes installations de Siemens Navigator au monde.



Les bâtiments seront numérisés avec un système de gestion intelligente des bâtiments. L'infrastructure numérisée aidera l'Expo 2020 de Dubaï à atteindre ses objectifs en matière de durabilité, de confort, de sécurité et de sûreté.



' Dubaï est sur le point de créer l'une des expositions universelles les plus connectées et les plus durables de l'histoire, alors que Siemens inaugure l'une des plus grandes installations de technologies de construction du monde à l'Expo 2020 de Dubaï ' indique le groupe.



' Les solutions numériques connecteront, surveilleront et contrôleront les bâtiments du site avec MindSphere '.



Le système utilisera des capteurs et des analyses pour surveiller et contrôler les fonctions des bâtiments, notamment la climatisation, la consommation d'énergie, le contrôle de l'éclairage, les ascenseurs, la qualité de l'air et les systèmes d'alarme incendie.



