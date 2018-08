Siemens : confirme ses prévisions pour l'exercice

02/08/2018 | 10:09

Le groupe allemand Siemens a fait état ce jeudi matin, au titre du troisième trimestre de son exercice décalé, d'un bénéfice net en baisse de 14% par rapport à la même période l'an passé.



Le bénéfice net passe ainsi de 1,41 à 1,21 milliard d'euros, principalement à cause de dépenses de restructuration et d'un effet fiscal défavorable.



Le chiffre d'affaires est pour sa part relativement stable, à 20,5 milliards d'euros. Les commandes sont en revanche en hausse (+16%), tirées notamment par les pôles 'SGRE' et 'Power and Gas and Mobility'. Quant au bénéfice opérationnel, il s'affiche en hausse de 2%.



S'agissant de ses perspectives, le groupe Siemens indique continuer à anticiper pour l'exercice un bénéfice par action compris entre 7,7 et 8 euros. Il s'attend par ailleurs à une croissance modeste du chiffre d'affaires, et à une marge dans son activité industrielle comprise entre 11 et 12%.





