Siemens : étend son alliance stratégique avec Bentley

27/08/2018 | 09:49

Siemens annonce une extension de son alliance stratégique entamée en 2016 avec Bentley Systems, avec notamment un accroissement de leur programme d'investissement en innovation conjoint à 100 millions d'euros, contre 50 millions initialement.



'Nous allons par exemple renforcer leurs outils d'ingénierie et de gestion de projet avec la plateforme de collaboration à l'échelle de l'entreprise de Siemens, Teamcenter', indique Klaus Helmrich, membre de conseil de gestion de Siemens.



De plus, avec l'investissement continu de Siemens dans des actions secondaires de Bentley, la participation du conglomérat industriel allemand dans le capital de Bentley Systems dépasse maintenant les 9%.



