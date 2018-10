Siemens : finalise l'acquisition de Mendix

02/10/2018 | 10:53

Siemens a indiqué hier soir, 8 semaines après l'annonce de la transaction, avoir finalisé l'acquisition de Mendix, une plate-forme logicielle à code bas, qui fournit des outils pour créer, tester, déployer et itérer des applications.



Siemens prévoit ainsi d'accélérer les investissements et la croissance des activités de Mendix.



La société prévoit par ailleurs de combiner sa propre suite logicielle d'entreprise avec les innovations issues de l'écosystème Mendix, afin de créer une plate-forme d'innovation permettant aux petites et grandes entreprises de se lancer dans un processus de transformation digitale.



Cette acquisition fait partie de la stratégie 'Vision 2020+' de la société.





