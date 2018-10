Siemens : lancement d'une coentreprise avec Chromalloy

29/10/2018 | 13:46

Siemens annonce le lancement d'une coentreprise sous le nom d'Advanced Airfoil Components (AAC) avec le groupe américain Chromalloy, visant à fournir des équipements pour les turbines à gaz de Siemens sur un nouveau site de pointe en Floride.



Cette usine basée dans le comté de Hillsborough représente un investissement en capital de 139 millions de dollars et créera 350 emplois. Elle produira des lames et des pales pour la gamme de turbines du groupe allemand, dont sa nouvelle 9000HL.



Siemens indique aussi que son logiciel de gestion du cycle de vie des produits Teamcenter soutiendra eCl@ss, l'un des standards de classification et de description de produits les plus largement utilisés.



