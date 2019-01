Siemens : ne fera pas d'autre concession à Bruxelles pour sa fusion avec Alstom - sources

FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--Le groupe industriel allemand Siemens ne fera pas d'autres concessions à la Commission européenne pour qu'elle valide son projet de fusion de son activité de transport ferroviaire avec le français Alstom, ont indiqué jeudi deux sources proches du dossier.

"Nous sommes allés aussi loin que nous pouvions", a indiqué l'une des sources proches de l'opération. En cas de nouvelles concessions, le projet ne serait plus viable commercialement, a ajouté cette personne.

Si Bruxelles rejette la fusion, Siemens étudiera toutes les autres options concernant l'avenir de sa division mobilité, y compris une introduction en Bourse, ont indiqué les sources.

Siemens et Alstom ont soumis la semaine dernière leurs propositions finales à la Commission, selon l'une de ces sources. L'autorité de la concurrence devrait rendre sa décision le 18 février.

La Commission européenne a ouvert en juillet 2018 une enquête approfondie sur le projet de fusion entre Alstom et Siemens Mobility, car elle redoutait que l'opération "ne réduise la concurrence pour la fourniture de plusieurs types de trains et de systèmes de signalisation". Les autorités de régulation au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique et en Espagne craignent que l'opération élimine la concurrence dans les secteurs des trains à grande vitesse et de la signalisation. Le gendarme allemand de la concurrence a lui aussi exprimé ses inquiétudes sur ce projet.

Pour apaiser ces craintes, Siemens a proposé de partager sa technologie de train à grande vitesse Velaro Novo avec ses concurrents, a indiqué l'une des sources interrogées.

Bruxelles souhaite que Siemens renonce à tout nouveau contrat relatif à la plateforme Velaro Novo pendant 10 ans, mais Siemens n'y est disposé que pour cinq ans, a-t-elle ajouté.

Le groupe pense cependant avoir plus de chances de satisfaire les exigences de l'autorité de la concurrence concernant les technologies de signalisation, car l'activité du nouvel ensemble dans ce domaine serait moins importante que celle de Siemens seul, a indiqué cette source.

-Olaf Ridder, The Wall Street Journal

