Siemens : options de Cloud privé pour MindSphere

17/10/2018 | 15:22

Atos et Siemens annoncent proposer désormais des options de Cloud privé pour MindSphere, le système d'exploitation ouvert IoT (Internet des Objets) basé sur le Cloud, renforçant ainsi leur coopération stratégique en matière de services et technologies numériques.



Leur accord préférentiel porte sur la mise à disposition de cette solution 'qui tire pleinement parti de la technologie de Cloud privé de la plateforme Microsoft Azure Stack, avec une instance privée privilégiée'.



Atos exécutera MindSphere sur ses propres data centers ainsi que ceux de ses clients, localisés en Europe et gérés selon les standards industriels, assurant ainsi une gestion des données et de la connectivité des entreprises conforme aux réglementations locales.



