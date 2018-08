Siemens : peine à convaincre avec son nouveau plan stratégique

Le plan "Vision 2020+" prévoit de regrouper les cinq divisions industrielles du groupe en trois entités opérationnelles et vise à augmenter le taux de croissance et les marges bénéficiaires de 2% à un horizon trois à cinq ans.

Siemens vise désormais une marge opérationnelle à l'échelle du groupe comprise entre 11% et 15%.

Les trois nouvelles entités seront baptisées "gas and power" (gaz et énergie), "smart infrastructure" (infrastructures intelligentes) et "digital industries" (industries numériques).

Vers 07h50 GMT, l'action Siemens cède plus de 3,6%, sous-performant nettement l'indice Dax en repli de près de 1,3%.

"Contrairement à nos attentes, la présentation du plan "Vision 2020+" ne comprend pas de programme de restructuration spécifique des frais généraux", écrivent les analystes de Baader Helvea dans une note de recherche.

Le bénéfice industriel a progressé de 2% à 2,21 milliards d'euros sur la période avril-juin. Les analystes anticipaient en moyenne 2,18 milliards d'euros, selon le consensus Reuters.

Le chiffre d'affaires a baissé de 4% à 20,47 milliards d'euros, inférieur au consensus de 20,73 milliards d'euros.

Les commandes ont augmenté de 16%, à 22,8 milliards d'euros, un montant supérieur au consensus.

Lisa Davis, chargée de la division Power & Gas, en difficulté du fait de la concurrence des énergies renouvelables, dirigera la nouvelle division qui regroupera ces activités.

Sur la période avril-juin, la division Power & Gas a enregistré une baisse de 56% de ses profits, Siemens faisant état de "marchés toujours défavorables."

Elle n'a vendu que cinq grandes turbines à gaz sur la période et Siemens a prévenu que le marché pourrait connaître un nouveau déclin.

Cette contreperformance a été en partie compensée par le bond de 54% des profits de la division "Digital Factory", spécialisée dans les processus d'automatisation industrielle, qui a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis et en Chine.

(Catherine Mallebay-Vacqueur et Marc Joanny pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

par John Revill