Siemens : petit contrat ferroviaire en Californie

03/08/2018 | 09:45

Siemens Mobility, la division ferroviaire du groupe industriel allemand, a été désignée pour fournir huit tramways supplémentaires à l'autorité des transports du comté d'Orange, qui comprend notamment la ville de Santa Ana, dans le Sud de la Californie. Le montant de l'opération n'a pas été précisé.



'Le contrat comprend les pièces détachées et les outils, ainsi quune option d'achat sur un maximum de dix voitures supplémentaires à une date ultérieure' encore non fixée.



La livraison des trams, des modèles S70 qui seront fabriqués à Sacramento, devrait intervenir début 2021.



Rappelons que Siemens Mobility est en voie d'être rapprochée d'Alstom qui donner naissance à Siemens Alstom, qui sera la troisième filiale cotée du conglomérat allemand.





