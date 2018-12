Siemens : remèdes proposés à la Commission européenne

12/12/2018 | 09:54

Alstom et Siemens indiquent qu'ils vont soumettre ce 12 décembre une proposition portant sur un ensemble de remèdes à la Commission européenne en réponse aux griefs communiqués le 29 octobre concernant leur rapprochement.



'Les remèdes proposés portent principalement sur des activités de signalisation ainsi que des produits de matériels roulants et représentent environ 4% du chiffre d'affaires de l'entité combinée', précisent-ils.



Les deux groupes préviennent qu'il n'y a pas de certitude que le contenu de cette proposition sera suffisant pour répondre aux préoccupations de la Commission, dont la décision est attendue d'ici le 18 février 2019.



