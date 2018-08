Siemens réorganise ses activités industrielles en pôles autonomes

BARCELONE (Agefi-Dow Jones--Le conglomérat allemand Siemens a annoncé mercredi une réorganisation de ses cinq divisions industrielles actuelles en trois nouvelles sociétés axées sur l'énergie, les infrastructures et le numérique.

Les nouvelles entités seront nommées Gas and Power, Smart Infrastructure et Digital Industries. Ces pôles cohabiteront avec les autres filiales du groupe, Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens Healthineers, ainsi que la branche ferroviaire issue de la fusion avec Alstom.

Siemens a indiqué vouloir donner plus d'autonomie à ses différentes activités afin d'en accroître l'efficacité. "Moins de gestion à partir du siège et plus de liberté pour nos métiers nous rendra plus forts et plus flexibles", a déclaré le directeur général Joe Kaeser.

Cette restructuration, qui sera effective à compter du mois d'octobre, permettra d'augmenter la croissance du chiffre d'affaires et des marges des divisions industrielles de 2% à moyen terme, a estimé le groupe.

Parallèlement, Siemens AG a annoncé l'acquisition de l'éditeur de logiciels spécialisés Mendix pour 600 millions d'euros. Il s'agit du premier investissement du groupe dans le cadre de sa stratégie de développement dans des secteurs de forte croissance comme la gestion de l'énergie et les infastructures de transport électrique.

- Nathan Allen, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : ECH

