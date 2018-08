Siemens : se réorganise et annonce une acquisition

02/08/2018 | 11:13

Parallèlement à ses comptes trimestriels, Siemens a présenté hier une réorganisation d'importance de ses activités, ainsi qu'une acquisition.



Pour mémoire, le conglomérat industriel allemand a partiellement introduit en Bourse sa filiale 'santé' Healthineers (en Allemagne), qui s'ajoute à Siemens Gamesa (éoliennes ; cotée en Espagne) et sera bientôt rejointe par Siemens Alstom (matériel ferroviaire ; en France).



Siemens compte désormais s'organiser en trois divisions 'opérationnelles' : Gas & Power, Smart Infrastructure et Industries. Une quatrième, baptisée Strategic Companies, chapeautera les trois filiales cotées précitées. Le groupe estime que cette organisation, qui sera effective à compter du 1er octobre, sera plus 'entrepreneuriale' et 'moins centralisée'.



A moyen terme, Siemens anticipe que le CA et les marges de ses activités industrielles croîtront de 2% l'an, et que le bénéfice par action devrait augmenter plus vite que les ventes.



Par ailleurs et dans l'optique de sa 'digitalisation', Siemens annonce l'acquisition, contre 600 millions d'euros, de Mendix. 'La technologie de Mendix permet notamment de développer et de déployer des applications dix fois plus vite', commente Siemens.





